Festival gratuito celebra legado artístico de Tullio Guimarães

Na data em que completaria 62 anos, o ator, dramaturgo, e diretor de teatro Tullio Guimarães ganha festival que reverencia sua contribuição às artes cênicas. O evento de abertura será realizado nesta quinta (24/7), às 19h, no Espaço Cultural Renato Russo. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados na plataforma Sympla.

Leia também: Famosos lamentam a perda de Ozzy Osbourne nas redes sociais

A programação da abertura prevê a inauguração da Sala Multiuso Tullio Guimarães e da exposição Memórias do mestre. Também serão exibidos trechos do filme Dulcina, de Glória Teixeira, e os curtas-metragens Dona Rosita la solteira e O nome da mãe, de Donato Viero, que teve a participação de Tullio Guimarães e Alexandre Ribondi.

Leia também: Minissérie Pssica, gravada em Belém do Pará, ganha trailer

Como continuação do festival, na sexta-feira (25/7), às 20h, no Espaço Cultural Renato Russo, o grupo de teatro brasiliense Viva a Vida, criado por Tullio Guimarães, apresenta cenas curtas de textos do dramaturgo. Para Andy do Futuro, idealizadora do evento, além do importante papel de formação de profissionais, o grupo Viva a Vida “também foi um grande destaque de sua carreira por trabalhar com pessoas idosas como protagonistas”. No dia 3 de agosto, às 16h, cabaré performático e encenações do Viva a Vida encerram o festival no Espaço Multicultural Casa dos Quatro (708 Norte), no qual Tullio também atuou.

Leia também: Ozzy Osbourne, astro e vocalista do Black Sabbath, morre aos 76 anos

Tullio Guimarães morreu em 2024. Formado na Faculdade Dulcina de Moraes, em Brasília, ele se tornou referência para as artes cênicas. “Trabalhei desde 2016 como assistente de direção do Tullio. Ele influenciou diversas gerações de artistas”, afirma Andy.

Serviço

Festival Tullio Guimarães

Quinta-feira (24/7), às 19h, e sexta (25/7), às 20h, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul)

Domingo (3/8), às 18h, Espaço Multicultural Casa dos Quatro (708 Norte).