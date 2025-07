Relembre como foi o último show de Ozzy Osbourne, no início do mês

Em uma noite marcada pela emoção, grandiosidade e reencontros históricos, Ozzy Osbourne realizou, no dia 5 de julho de 2025, seu último show da carreira. O evento, intitulado Back to the Beginning, ocorreu no estádio Villa Park, em Birmingham — cidade onde a banda Black Sabbath foi criada —, e reuniu cerca de 40 mil pessoas presencialmente, além de mais de 10 milhões de espectadores ao redor do mundo por meio de uma transmissão via internet.

Com mais de 10 horas de duração, o espetáculo teve caráter beneficente e arrecadou aproximadamente 140 milhões de libras, valor integralmente destinado a instituições de caridade, entre elas o Hospital Infantil de Birmingham, referência no tratamento do mal de Parkinson, doença que acompanhou os últimos anos do artista. A despedida de Ozzy foi também uma celebração à história do heavy metal, reunindo uma constelação de bandas consagradas, estrutura monumental e momentos de forte carga simbólica.

Com direção musical de Tom Morello (Rage Against the Machine) e apresentação do ator Jason Momoa, o show trouxe uma programação especial que prestou homenagem à trajetória de Ozzy e sua contribuição decisiva para a música pesada. Ao longo do evento, passaram pelo palco nomes como Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Pantera, Tool, Alice in Chains, Mastodon, Anthrax e supergrupos formados por membros de bandas como Judas Priest, Smashing Pumpkins e Aerosmith. O palco montado no Villa Park contou com telões gigantes, efeitos visuais inspirados na estética do Black Sabbath e homenagens audiovisuais que percorriam os 50 anos de carreira do artista.

Mesmo enfrentando limitações físicas devido ao avanço do Parkinson, Ozzy subiu ao palco em um trono temático, exibindo uma presença firme e comovente. Em seu set solo, interpretou cinco músicas que marcaram sua carreira, entre elas os clássicos I Don’t Know, Mr. Crowley, Suicide Solution, Crazy Train e a balada Mama I’m Coming Home. Antes de cantar a última, compartilhou com o público uma fala que resumiu o tom emotivo da noite: “Estive acamado por seis anos”, disse, antes de completar com gratidão: “Obrigado do fundo do meu coração”. Mais cedo, ao saudar os fãs, declarou: “É tão bom estar neste palco, vocês não têm ideia”. A fala arrancou aplausos emocionados da plateia.

O momento mais aguardado da noite foi a reunião da formação original do Black Sabbath, que não se apresentava junto havia mais de duas décadas. Tony Iommi (guitarra), Geezer Butler (baixo), Bill Ward (bateria) e Ozzy dividiram novamente o palco, encerrando o show com quatro músicas emblemáticas da banda: War Pigs, N.I.B., Iron Man e Paranoid. A performance simbolizou não apenas o encerramento de uma era, mas o reencontro de uma história que transformou o rock mundial e deu origem ao gênero heavy metal.

A repercussão do show foi imediata e massiva, com registros sendo compartilhados em tempo real por fãs de diversos países e a imprensa internacional destacando a magnitude da produção e a importância cultural do evento. Sites especializados, veículos de grande circulação e músicos renomados classificaram o Back to the Beginning como um dos maiores acontecimentos da história do rock. Mais do que um espetáculo musical, o show final de Ozzy Osbourne foi uma despedida digna de sua trajetória: intensa, generosa, barulhenta e inesquecível. Em Birmingham, a cidade onde tudo começou, o Príncipe das Trevas encerrou sua jornada nos palcos cercado por amigos, fãs e aplausos — exatamente como merecia.