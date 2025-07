Famosos lamentam a perda de Ozzy Osbourne nas redes sociais

Uma dos maiores nomes do heavy metal, o cantor e compositor britânico Ozzy Osbourne morreu nesta terça-feira (22/7), aos 76 anos. O vocalista original do Black Sabbath deixa a esposa, Sharon Osbourne, e seis filhos. Em comunicado nas redes sociais do cantor, a família escreveu que “É com mais tristeza que as palavras podem descrever que comunicamos que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu nesta manhã. Ele estava com a família e rodeado de amor. Pedimos respeito à privacidade da família neste momento”, assinou Sharon e os filhos Jack, Kelly, Aimee e Louis.

It is with more sadness than mere words can convey that we have to report that our beloved Ozzy Osbourne has passed away this morning. He was with his family and surrounded by love.



We ask everyone to respect our family privacy at this time.



Sharon, Jack, Kelly, Aimee and… pic.twitter.com/WLJhOrMsDF — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) July 22, 2025





Nas redes sociais, diversos artistas lamentaram a perda da lenda do heavy metal. O ator Danny Trejo, conhecido por Fogo contra fogo e Manchete, publicou no X, antigo Twitter, uma foto com o cantor com a legenda “Descanse em poder. Hoje perdemos uma das almas mais selvagens a caminhar nesta Terra. Ozzy não era só o ‘príncipe das trevas’, ele também era luz para todos nós sortudos o suficiente para conhecê-lo. Ele tinha um coração maior que qualquer palco que já tocou. Meus sentimentos estão com Sharon e seus filhos. Guarda um lugar nos bastidores aí em cima para mim, carnál. Te amo pra sempre.”

???? Rest in Power, Ozzy ????



Today we lost one of the wildest souls to ever walk this Earth. Ozzy wasn't just The Prince of Darkness, he was pure light to those of us lucky enough to meet him. A heart bigger than any stage he ever rocked. My heart goes out to Sharon and the Kids.… pic.twitter.com/rjAIz2DkHP — Danny Trejo (@officialDannyT) July 22, 2025

Elton John também falou sobre a tristeza que sentiu com a notícia da morte de Ozzy. “Ele era um amigo querido e um pioneiro na música, que assegurou seu lugar como um dos deuses do rock — uma verdadeira lenda. Ele também era uma das pessoas mais engraçadas que eu já conheci. Eu sentirei muita falta dele. Minhas condolências e muito amor a Sharon e a família”, publicou o cantor no Instagram. Jason Momoa, conhecido por interpretar o Aquaman, também compartilhou uma foto ao lado de Ozzy e Sharon no Instagram e prestou condolências à família.

Ozzy era um torcedor ávido do clube de futebol inglês Aston Villa, que também prestou homenagens ao cantor: “O time está triste ao receber a notícia de que o renomado rockstar e nosso torcedor Ozzy Osbourne faleceu. Crescendo em Aston, não muito longe do Villa Park, Ozzy sempre teve uma forte conexão com o clube e com a comunidade em que viveu. Os sentimentos de todos no Aston Villa estão com Sharon, a família, amigos e incontáveis fãs dele nesse momento difícil. Descanse em paz, Ozzy”, publicou a equipe.

Aston Villa Football Club is saddened to learn that world-renowned rockstar and Villan, Ozzy Osbourne has passed away.



Growing up in Aston, not far from Villa Park, Ozzy always held a special connection to the club and the community he came from.



The thoughts of everyone at… pic.twitter.com/lcyBomOdxq — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 22, 2025