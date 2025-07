Câncer de Intestino: entenda doença que acometeu Preta Gil e cresce entre os jovens

Desde janeiro de 2023, a cantora Preta Gil, de 50 anos, vinha lutando contra o câncer no intestino, também chamado de câncer colorretal. Ela descobriu a doença após exames que diagnosticaram a presença de um tumor adenocarcinoma na porção final do órgão. Em dezembro, o cirurgião coloproctologista Pedro Henrique Morais durante entrevista ao programa CB.Saúde — parceria entre o Correio e a TV Brasília — alertou a doença está se tornando muito frequente entre os jovens. As razões são as mais diversas, inclusive, o consumo de processados e ultraprocessados, além de hábitos de vida.

Às jornalistas Carmen Souza e Sibele Negromonte, o médico ressaltou que o câncer de intestino representa uma ameaça cada vez mais real. Segundo ele, um estudo da Sociedade Americana de Coloproctologia, com base em um estudo, verificou aumento de mais de 300% no número de pacientes jovens com esse tipo de tumor nas últimas duas décadas.

Para Morais, o consumo de processados, ultraprocessados e fast food, como batatinha, sanduíche e refrigerante é um "problema" para a saúde. Ele lembrou que a gordura animal pode causar irritação no intestino e levar a uma mutação; dos nitratos presentes em carnes embutidas, processadas e defumadas; e de alguns corantes, como o caramelo presente em refrigerantes, que podem levar a uma mutação cumulativa no intestino.

Ao tratar da doença, Preta Gil passou por quimioterapia e radioterapia, além da colocação de bolsa de colostomia. A artista também fez cirurgia para retirada do tumor e remoção do útero. Ela jamais escondeu as vitórias e as recaídas, sempre compartilhou com os fãs. Para o médico, é fundamental, além da prevenção, evitando alimentos industrializados e exames específicos, como a colonoscopia. "O rastreio de outras doenças é baseado em fazer exames para tentar encontrar a doença em uma fase inicial e evitar que ela progrida. Já a colonoscopia é um exame tão fantástico que evita o aparecimento do câncer lá na frente", disse.

Morais afirmou que um dos grandes temores dos pacientes em relação ao câncer de intestino é a bolsa de colostomia. Preta Gil não só usou, como exibiu a bolsa, sem constrangimento, explicando seu funcionamento. Na maioria dos casos, a bolsa é temporária, mas ela pode se tornar permanente. "Quando eu coloco uma bolsa terminal do lado esquerdo, a literatura mundial mostra que eu tenho 40% de chance de nunca mais conseguir reverter. E alguns pacientes que têm câncer mais baixo, lá no canal anal, muitas vezes a gente tem que retirar todo aquele trajeto, então ela se torna também definitiva", afirmou o médico.

Apesar das inconveniências, o médico disse que é possível seguir a vida normalmente com o uso da bolsa de colostomia. "Muitas vezes, o preconceito das pessoas e até o receio do próprio paciente o impede de fazer algumas coisas. Mas quem tem bolsa de colostomia pode namorar, dançar, nadar e tudo mais." Preta Gil fez exatamente o recomendado pelo cirurgião: seguiu a vida normalmente, inclusive, participando de shows e concedendo entrevistas.