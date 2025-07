Preta Gil tomou medicação para bloquear emoções e sofrer menos

Durante sua luta contra o câncer, Preta Gil compartilhou momentos difíceis do tratamento. Em uma entrevista no programa Domingão com Huck, exibido em março de 2025, a cantora revelou que precisou recorrer a medicamentos para lidar com a carga física e emocional provocada pela doença.

“Só consegui entrar [no palco] porque estou realmente bloqueada. Estou com um remédio que bloqueia um pouco as minhas emoções, porque senão é duro de aguentar tudo que eu tô passando”, disse Preta, que havia sido convidada para cantar a nova versão da música “Brasil”, tema da novela Vale Tudo.

Na época, a artista destacou que o convite para participar do programa foi importante para seu ânimo durante o tratamento.

Apesar do cenário delicado, ela fez questão de demonstrar gratidão. “Mesmo com todos os problemas, com todas as questões, eu vim por amor à minha madrinha Gal, por amor a essa novela que eu assisti na primeira versão”, declarou.

Durante a entrevista, Preta ainda relembrou como a novela inspirou sua vida amorosa. Foi ao assistir “Vale Tudo” que se encantou por Otávio Müller, ator com quem viria a ter seu único filho, Francisco Gil.