Juliette rebate críticas sobre o uso de camisinha com noivo: 'Em choque'

Juliette Freire, de 35 anos, se mostrou surpresa com a repercussão de suas recentes declarações sobre vida íntima. Durante sua participação no programa Saia Justa, do GNT, na última quarta-feira (25), a ex-BBB revelou que utiliza preservativo nas relações sexuais com o noivo, o médico Kaique Cerveny, de 27 anos — o que gerou uma enxurrada de comentários nas redes sociais.

Incomodada com as críticas, Juliette se pronunciou na plataforma X (antigo Twitter) e reforçou que o foco da discussão deveria ser a prevenção e o cuidado com a saúde. "Em choque com alguns comentários. Quando a vida sexual do outro tem mais relevância que a mensagem de prevenção, vacinação e saúde pública… Tem algo errado", escreveu.

Durante o programa, a cantora e influenciadora destacou a importância de se proteger em qualquer tipo de relação sexual e relatou que já encerrou relacionamentos por esse motivo.

"Eu sempre fui muito, muito cuidadosa com isso. Mas já tive relacionamentos em que a pessoa se recusava a usar preservativo. Quando eu pedia, diziam: 'Ah, então é você que tem alguma coisa?', ou então: 'Se não for assim, não consigo, é ruim'. Eu terminei por isso", afirmou.

Juliette também revelou que, atualmente, exige exames antes de iniciar qualquer relacionamento mais sério. "Hoje, todas as minhas relações recentes, eu faço como se fosse um pré-nupcial", contou, reforçando que mesmo com a comprovação de saúde do parceiro, o uso da camisinha permanece: "Tento de todas as formas me sentir protegida e cuidar da minha saúde".