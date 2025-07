Ator Hulk Hogan, lenda da luta livre, morre aos 71 anos

De acordo com informações do site TMZ, a causa da morte foi um ataque cardíaco - (crédito: wikimedia commons)

Hulk Hogan, um dos maiores nomes do WWE (World Wrestling Entertainment), morreu nesta quinta-feira (24/7), aos 71 anos de idade, em Clearwater, na Flórida, nos Estados Unidos. De acordo com informações do site TMZ, a causa foi um ataque cardíaco.

Segundo o TMZ, informações preliminares dão conta que paramédicos foram chamados à casa de Hogan. Os socorristas o retiraram do local em uma maca.

Há cerca de uma semana, em uma entrevista, Sky Daily, mulher do ex-lutador, negou que ele estaria em coma. A declaração foi feita enquanto Hulk se recuperava de uma cirurgia.

Com 2m01 de altura e 137kg, Hogan foi um dos nomes mais famosos da luta livre americana nas décadas de 1980 e 1990. Ele atuou em filmes como Rocky III (1982), Desafio Total (1989), Comando Suburbano (1991) e O Senhor Babá (1993), além da série Thunder - Missão no Mar (1994).

Deixa dois filhos: Brooke Hogan e Nick Hogan.