Josiel Konrad mistura jazz e funk em show nesta quinta (24/7), no Infinu

O trombonista, compositor e cantor, Josiel Konrad apresenta seu estilo único de jazz nesta quinta-feira (24/7), às 20h, no Infinu. O artista toca o álbum autoral Boca no trombone, que mescla blues, bossa nova, R&B e jazz contemporâneo com funk carioca e música popular, para trazer a ideia de que o jazz vem das periferias. Os ingressos estão esgotados.

Leia também: Michael Jackson: cinebiografia ganha data oficial de estreia mundial

Josiel nasceu em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e começou a carreira solo em 2015. Boca no trombone é o terceiro disco do músico, que já lançou também Timeline e Mais amor, além do EP Quando menino. O trombonista já fez diversas apresentações no Brasil e em outros países, como Uruguai, Portugal e Inglaterra.

Leia também: Jessie J desabafa após mastectomia: ‘Estou com saudade de cantar’

As músicas do disco abordam a realidade da vida periférica e a luta por mais oportunidades. Além disso, o álbum celebra a diversidade da cultura do Brasil. Josiel lembra que o jazz surgiu nas periferias e foi apropriado aos poucos pelas elites. “O álbum me inspira a sonhar e a lutar por um mundo mais justo e igualitário, que aproxima as pessoas. Por isso, quero levar o jazz de volta para a periferia”, diz.

Leia também: Gilberto Gil homenageia Preta Gil com vídeo emocionante nas redes sociais

Serviço

Trombonista Josiel Konrad

Nesta quinta-feira (24/7), a partir das 20h, no Infinu, Infinu Comunidade Criativa - CRS 506 Bloco A Loja 67 ao lado Praça das Avós - SHCS CRS 506 - Asa Sul, Brasília – DF. Ingressos (ESGOTADOS) a partir de R$ 30, a meia solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível (Não será aceito farinha de trigo), na plataforma Shotgun. Classificação indicativa 18 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel