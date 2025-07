Racionais Mc's e Busta Rhymes se encontram em estúdio em Nova York

Em fevereiro de 2025, o Mano Brown divulgou, por meio que um story, que, em 2025 o grupo Racionais Mc’s lançariam um novo álbum. O disco está em produção em Nova York. Um dos mais importantes grupos do rap nacional retorna ao processo criativo após mais de uma década sem lançar um álbum de estúdio.

Entre sessões de gravação, um encontro em especial chamou atenção. Os integrantes Mano Brown, KL Jay, Ice Blue e Edi Rock estiveram com o rapper americano Busta Rhymes, um dos mais importantes nomes do hip hop mundial. Não se tem qualquer informação oficial sobre o encontro, mas se espera uma colaboração entre as partes. O encontro reacende especulações de que o novo disco dos Racionais pode trazer participações internacionais e reafirma o alcance e a relevância global do grupo.

Mais do que uma simples reunião entre artistas, o encontro simboliza um elo potente entre dois movimentos de resistência racial e cultural, cada um em sua língua e território, mas com trajetórias que se cruzam pela luta, pelo som e pela palavra. Em uma temporada de imersão criativa fora do país, os Racionais também se reencontraram com o público nos palcos em Newark (19/7) e Boston (20/7), o que mantém viva a conexão com a diáspora brasileira e expande, mais uma vez, as fronteiras das vozes.