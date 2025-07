Projeto Ossobuco completa 14 anos com temporada sobre patrimônio imaterial

O projeto Ossobuco está de volta com uma segunda temporada de podcasts dedicados ao patrimônio imaterial do Distrito Federal. Nascido em solo brasiliense, completa 14 anos em 2025 e é um projeto de contação de histórias criado em 2011 para valorizar pessoas e histórias que estão fora do eixo Rio-São Paulo. O projeto está de volta com 12 episódios que podem ser conferidos nas plataformas de streaming ou no site do Ossobuco.

Em 2025, o podcast Ossobuco: histórias que reverberam terá 12 episódios dedicados ao patrimônio imaterial do Distrito Federal. Os programas trazem histórias de pessoas comuns que trabalham pela memória local. O primeiro, o segundo e o terceiro episódios já estão no ar com entrevistas com profissionais do Iphan e Ipea, uma benzedeira de Brasília e o fundador da Aruc.

Ao longo dos anos, o Ossobuco experimentou diferentes formatos e foi realizado em locais como em teatros com plateia e em forma de lives, sobretudo na época da pandemia. Ao todo, 350 pessoas já passaram pelos palcos do Ossobuco durante os últimos 14 anos, entre artistas, profissionais da economia criativa, jornalistas, empresários e empresárias, fazedores de cultura e muitos outros.