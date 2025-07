Veja fotos: famosos se despedem de Preta Gil no Rio de Janeiro

O velório de Preta Gil, realizado nesta sexta-feira (25/7), no Rio de Janeiro, está marcado por momentos de grande comoção e homenagens emocionadas. Diversos artistas, amigos e colegas da música e da televisão passaram pela cerimônia para prestar as últimas homenagens à cantora, que morreu aos 50 anos, vítima de um câncer no intestino.

Desde as primeiras horas da manhã, o movimento no Theatro Municipal do Rio de Janeiro está intenso. Entre os presentes, destacaram-se nomes de peso da música brasileira e da televisão, demonstrando o quanto Preta era querida e admirada no meio artístico.

Entre os primeiros a chegar ao velório estavam os cantores Thiaguinho, acompanhado da companheira, Carol Peixinho, Péricles, Vitão, Xanddy e Carla Perez. As atores, Taís Araújo, Malu Mader e Alice Wegmann também compareceram. Marcelo Serrado, Tiago Abravanel, Claudia Abreu e Arlete Salles também marcaram presença.

A jornalista Maju Coutinho também compareceu para se despedir de Preta. Foi para ela que a artista concedeu sua última entrevista, para falar sobre o tratamento experimental nos Estados Unidos. Regina Casé e a filha Benedita Casé, se emocionaram muito ao se despedir de Preta Gil. Nomes como Caio Blat, Duda Beat também foram dizer o último adeus.

A cantora Ludmila, acompanhada da esposa, Bruna Golçalves apareceram muito abaladas, chorando sob o corpo de Preta. A cantora Ivete Sangalo deu um beijo na testa da artista como despedida.

Ao final do velório, nomes como Sabrina Sato apareceu acompanhada do marido, o ator Nicolas Prattes, Sheron Menezzes, Giovanna Lancelotti, Douglas Silva,

Veja fotos: