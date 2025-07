Francisco Gil acaricia o rosto da mãe, Preta Gil, em despedida no velório

O velório da cantora Preta Gil, realizado nesta sexta-feira (25/7) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, está marcado por fortes emoções. O filho da artista, Francisco Gil, 30 anos, apareceu para despedir-se da mãe. Nesses últimos momentos, foram registradas demonstrações de carinho.

Francisco é único filho de Preta Gil e aparece visivelmente abalado. Em um dos momentos mais tocantes do velório, ele foi visto acariciando o rosto da mãe, fazendo afagos delicados no caixão aberto e enxugando as próprias lágrimas com as mãos trêmulas.

Em outro momento, Francisco permanece por vários minutos junto ao corpo da mãe, olhando fixamente com ternura e tristeza. O carinho que trocavam em vida — sempre muito público e intenso — apareceu mais uma vez na despedida.

Francisco acompanhou toda a travessia do corpo da mãe desde Nova Iorque, onde Preta faleceu no domingo (20/7), até o Brasil. Ele desembarcou com a família em Guarulhos. Ao longo do velório, manteve-se discreto, mas não escondeu a dor.