Fãs se despedem de Preta Gil cantando grande sucesso da cantora

Desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (25/7), fãs de Preta Gil começaram a se reunir nos arredores do Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, onde acontece o velório da artista. Com flores, cartazes e camisetas personalizadas, o público presta as últimas homenagens à cantora, cuja partida comoveu o país.

Emoção ao som de um dos seus maiores sucessos

Em meio ao clima de despedida, um momento de forte emoção, um grupo de fãs entoou em coro a música Sinais de Fogo, um dos maiores sucessos da carreira de Preta. A canção, marcada por letras intensas e apaixonadas, ganhou ainda mais significado nesta despedida coletiva.

Homenagem também nos blocos de carnaval

A Prefeitura do Rio de Janeiro também prestou uma homenagem à cantora, que sempre teve forte ligação com o carnaval carioca. O trajeto oficial dos megablocos da cidade foi rebatizado como Circuito Preta Gil de Blocos de Rua. As primeiras placas com o novo nome começaram a ser instaladas no Centro do Rio na noite de quinta-feira (24/7).

Reconhecimento oficial da trajetória

No X (antigo Twitter), o prefeito Eduardo Paes exaltou a importância de Preta Gil para a cultura brasileira: “Ela encantou o Brasil com sua alegria e carisma. Mostrou que devemos nos orgulhar de quem somos. Ela marcou uma geração com sua força de viver”. Ele finalizou a publicação agradecendo à artista em nome dos cariocas.