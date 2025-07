Alan Rocha vai de protagonismo com Fernanda Montenegro a biografia

Após o sucesso de Vitória, longa-metragem que protagonizou ao lado de Fernanda Montenegro, o ator Alan Rocha se prepara para o lançamento de Um lobo entre os cisnes, longa da TvZERO com a Globo Filmes dirigido por Marcos Schechtman e Helena Varvaki. Alan Rocha divide cena com Matheus Abreu, Dario Grandinetti e grande elenco.

O filme é inspirado na história real de Thiago Soares, interpretado por Matheus Abreu, um garoto do subúrbio carioca que deixa para trás o hip-hop para embarcar no mundo do balé clássico. Sua história começa a ganhar um novo rumo através de sua relação conturbada com seu mentor, que aprimora o talento de Thiago até atingir o estrelado se tornando o primeiro bailarino do Royal Ballet, em Londres. No longa, Alan Rocha interpreta Júlio, instrutor de hip-hop do rapaz.

Para viver o dançarino no filme, Alan teve aulas de corpo e dança com a preparadora Clara Francis, além de relembrar os anos em que frequentava bailes charme no Viaduto de Madureira, Zona Norte do Rio. O filme teve sua primeira exibição em novembro de 2024 no Cine Ceará, festival de cinema ibero americano, onde foi premiado em três categorias. Agora, está em cartaz nos cinemas comerciais.

Alan Rocha, ator (foto: Ernani Pinho)

"Um vocacionado"



Alan recebeu o convite para o teste logo após ser aprovado para integrar o elenco de Vitória, longa que protagonizou ao lado de Fernanda Montenegro. O filme é baseado na história real da senhora que registrou a movimentação de traficantes de drogas em sua região para ajudar a polícia, chamando a atenção de um jornalista que tenta ajuda-la na missão.

"Dona Fernanda é um ser de luz, é uma Mãe Natureza que vem regando várias sementes que somos nós atores e equipe com dicas, histórias palavras e conselhos. Ela é grandiosa, muito generosa e sensível. Amante do seu ofício. Lembro muito dela dizendo que eu era um vocacionado. Um momento marcante dessa jornada foi seu último dia de filmagem, quando ela discursou sobre a arte e toda a trajetória que o filme passou, o encerramento da obra e nosso oficio de ator. Foi emocionante."

Para interpretar o repórter Fábio Gusmão, Alan teve encontros com o jornalista, recordando uma longa conversa entre os dois, além de ler seu livro e mergulhar ao máximo no universo do personagem. Vitória, que foi sucesso de bilheteria e indicado a cinco categorias no Prêmio Grande Otelo, está disponível no Globoplay.

Nascido e criado na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, Alan Rocha trilha sua carreira de ator há anos, já tendo participado de longas marcantes como Doutor Gama e M8 - Quando a morte socorre a vida, além do próprio Vitória e o vencedor do Oscar Ainda estou aqui. Atualmente, Paulo está gravando Emergência Radioativa, série original da Netflix baseada em um dos maiores acidentes radioativos do Brasil em 1987. A obra, dirigida por Fernando Coimbra, explorará o impacto do acidente e traz Johnny Massaro, Paulo Gorgulho, Bukassa Kabengele, Antonio Saboia, Luiz Bertazzo e Tuca Andrada no elenco.