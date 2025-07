Mostra Cultural da Diversidade tem programação neste domingo, em Ceilândia

A segunda edição da Mostra Cultural da Diversidade, promovida pelo coletivo Distrito Drag, será realizada neste domingo (27/7), a partir das 14h, na Casa Akotirene, localizada em Ceilândia. O público pode aproveitar apresentações musicais, performances com drag queens e a cultura ballroom. A entrada é gratuita.

A programação começa com Canto das Pretas, seguida pelas apresentações da DJ Beatmila e das drag queens Khalla, Harley Pocstar e Pérola Negra. Às 17h, Casa dy Luxúria sobe ao palco; a tarde termina com Igor Mirai.

As DJs Melina Impéria e Ayobambi abrem a parte noturna da Mostra às 18h. Na noite, se apresentam ainda as drags Elloa Negriny, Dávila McGaffiney e Day Mahara, às 19h; Ediá e DJ Jazz, às 19h20; Negra Eve e Experimental Dub, às 20h10; e, por último, Asé Dudu, às 21h15.

“A Mostra Cultural da Diversidade foi pensada como um espaço de celebração, resistência e visibilidade para as múltiplas expressões artísticas que emergem das periferias, com foco em corpos dissidentes, racializados e LGBTQIAPN+”, explica Rhayane Maiara, diretora do Distrito Drag e diretora artística da Mostra.

A primeira edição da Mostra foi realizada em 2023, na Torre de TV. A partir dessa experiência, explica Maiara, o coletivo entendeu a necessidade de continuar o projeto e descentralizar o acesso aos eventos culturais. Por isso, a Casa Akotirene, em Ceilândia, foi a escolhida para sediar o evento este ano.

A escolha dos artistas para a edição deste ano levou em consideração não só a participação na cena local, mas também a trajetória de resistência e inovação estética. “Esperamos que o público se sinta representado, acolhido e tocado pelas performances, que novas conexões sejam criadas, e que a arte continue sendo ponte, denúncia e cura”, finaliza a diretora.

Serviço

Mostra Cultural da Diversidade

Domingo (27/7), a partir de 14h na Casa Akotirene (Setor N, QNN 23, Conjunto J, Casa 35 - Ceilândia). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel