Leo Áquilla anuncia novo namoro e celebra recomeço no amor - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Aos 54 anos, Leo Áquilla está vivendo uma nova fase amorosa. Três anos após o término de seu casamento com Chico Campadello, a apresentadora e vereadora suplente de São Paulo usou as redes sociais para anunciar que está namorando novamente. Na publicação, ela aparece dando um beijo apaixonado no novo parceiro, cuja identidade ainda não foi revelada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Questionada por seguidores sobre o motivo de manter o namorado em sigilo, Leo respondeu de forma direta: "Porque é só pra mim". A declaração mostra que, apesar da felicidade, ela prefere manter a discrição nesse momento inicial da relação.

Na legenda da imagem, a artista refletiu sobre o novo capítulo em sua vida amorosa com a frase: "Ressignificando o amor. Um novo amor. Uma nova história". A publicação recebeu diversas mensagens de apoio e carinho. "Feliz por você, irmã", escreveu um internauta. "Chegou o momento de ser feliz", disse outro.

Leo foi casada por oito anos com o instrutor de artes marciais Chico Campadello, com quem se separou em 2022. Agora, ela celebra um recomeço cheio de esperança e reserva.

O post Leo Áquilla anuncia novo namoro e celebra recomeço no amor foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.