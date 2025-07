Gominho nega briga com Carolina Dieckmmann e família de Preta Gil

Durante o Mais Você desta sexta-feira (25), Gominho falou abertamente sobre sua decisão de deixar a casa onde morava com Preta Gil. Amigo íntimo da cantora, ele fez questão de esclarecer que não houve conflitos com a família de Preta ou com Carolina Dieckmann. "Não briguei com ninguém. Só estou vivendo um momento de dor e preciso retomar minha vida", explicou o apresentador de 36 anos.

Gominho compartilhou com Ana Maria Braga que passou os últimos dois anos e meio ao lado da artista, deixando para trás sua rotina pessoal e profissional. "Abandonei tudo para cuidar dela. Acompanhei todo o processo, desde o diagnóstico até as sessões de quimioterapia. Ela precisava de alguém presente", afirmou.

Ao relembrar o momento em que soube da gravidade da doença, Gominho revelou ter se preparado emocionalmente para a perda. "Quando ouvi ‘metástase no peritônio’, percebi o quanto era sério. Estava cansado de vê-la sofrer", contou, dizendo que Preta voltou ao Brasil após saber que o tratamento nos EUA não teve efeito.

O velório acontece justamente no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, simbolizando a luta de Preta contra o racismo. A Prefeitura do Rio organizou uma operação especial para o evento.

