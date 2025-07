Demi Lovato renasce no pop com álbum dançante e celebra nova fase - (crédito: TMJBrazil)

Depois de uma imersão intensa no universo do punk rock, Demi Lovato está prestes a surpreender os fãs com uma guinada animada em sua carreira musical. A cantora, que nos últimos anos explorou sonoridades mais pesadas, prepara agora um retorno vibrante às pistas com um álbum inédito de dance-pop — gênero que consagrou sua trajetória na cultura pop.

A informação foi confirmada por uma reportagem da Rolling Stone, publicada em 21 de julho. Segundo a matéria, o projeto, descrito como um “álbum comemorativo”, está sendo desenvolvido sob a batuta do produtor executivo Zhone. Entusiasmado com a parceria, ele elogiou o comprometimento de Lovato em estúdio: “É incrível acompanhar a evolução de Demi. Ela está se superando a cada faixa”, afirmou.

O novo trabalho é liderado por “Fast”, uma faixa com pegada eletrônica que já vem sendo divulgada pela cantora em vídeos nas redes sociais. O lançamento promete relembrar os dias de glória de hits como “Cool for the Summer” (2015) e “Sorry Not Sorry” (2017), sucessos que solidificaram a presença de Lovato no topo das paradas da Billboard.

Mais do que um simples retorno ao pop, o álbum parece refletir uma transformação pessoal da artista. Desde o lançamento do álbum “Holy Fvck”, em 2022 — que marcou seu mergulho no rock e chegou ao sétimo lugar da Billboard 200 —, Lovato tem demonstrado mudanças profundas em sua vida e carreira. Um exemplo simbólico foi o “funeral” que ela encenou para sua era pop antes do lançamento do disco roqueiro, posando ao lado da equipe toda vestida de preto.

Agora, com um tom bem-humorado, Lovato parece pronta para reviver essa parte da sua história. Recentemente, publicou um vídeo no TikTok ironizando o adeus ao mainstream: “Minha música pop voltando à vida depois de termos feito um funeral para ela”, escreveu.

Segundo fontes próximas, uma das razões para esse novo momento teria sido a estabilidade emocional que Lovato encontrou em sua vida pessoal. Em maio, ela oficializou a união com o produtor Jordan “Jutes” Lutes. “Demi reencontrou alegria, leveza e autoconfiança nos últimos anos. Tudo isso transparece nas músicas que ela está lançando agora”, disse uma pessoa próxima à artista.

Com sete álbuns no currículo, todos ranqueados no top 5 da Billboard 200, Lovato segue sendo uma das figuras mais versáteis da cena pop contemporânea. De “Don’t Forget” (2008) a “Dancing With the Devil” (2021), ela demonstrou múltiplas facetas, incluindo hits memoráveis como “Heart Attack” e “Skyscraper”.

Demi Lovato divulga data de lançamento de “Fast”

Na quinta-feira (24), a cantora Demi Lovato deu mais indícios sobre o lançamento de seu próximo single. Intitulada “Fast”, a faixa ainda não tem uma data oficial de estreia, mas a artista tem se empenhado intensamente na divulgação da novidade. Por meio da plataforma chinesa TikTok, ela compartilhou um vídeo com uma prévia da música e, de forma descontraída, lançou um desafio aos fãs: caso a publicação alcançasse 100 curtidas, o single seria liberado na semana seguinte. No vídeo, Demi afirmou: “Disseram que, se isso receber 100 curtidas, eu posso lançar ‘Fast’ na próxima semana.”

Dada a enorme popularidade e alcance de Demi Lovato nas redes sociais, a meta foi atingida em pouco tempo. Com isso, a expectativa é que o novo single seja disponibilizado já na próxima sexta-feira (1º de agosto), coincidentemente o mesmo dia do aguardado lançamento da faixa “The Subway”, de Chappell Roan.

“Fast” marca o retorno de Demi Lovato ao gênero pop, após uma fase voltada para o rock, evidenciada nos dois últimos álbuns lançados pela artista. Em 19 de agosto de 2022, ela lançou o disco HOLY FVCK, que inclui a poderosa faixa “29”, maior sucesso do projeto, acumulando mais de 92 milhões de reproduções no Spotify. Em seguida, em 15 de setembro de 2023, a cantora apresentou REVAMPED, álbum que revisita seus maiores hits em versões com arranjos voltados ao rock. Entre as músicas regravadas estão “Give Your Heart a Break”, “Sorry Not Sorry”, “Heart Attack”, “Cool for the Summer” e “Tell Me You Love Me”.

Atualmente, Demi Lovato se prepara para lançar seu nono álbum de estúdio. O projeto contará com a produção de Zhone, conhecido por seu trabalho nos singles “Rush”, de Troye Sivan, e “BOY CRAZY.”, de Kesha. Em entrevista recente à revista Rolling Stone, o produtor elogiou o momento artístico vivido por Demi.

“Nos últimos anos, Demi encontrou amor, alegria e uma nova confiança, optando por encarar a vida com muito mais leveza e diversão. Ela levou esse sentimento para o estúdio, o que pode ser sentido em todas as faixas deste álbum comemorativo de dance pop”, afirmou.

Zhone é apenas um dos novos colaboradores da atual fase de Demi Lovato, que promete entregar aos fãs uma sonoridade vibrante.