Tati Machado fala pela primeira vez sobre filho que morreu

Tati Machado abriu o coração pela primeira vez sobre a perda do seu filho, Rael, fruto do casamento com o fotógrafo Bruno Monteiro, em entrevista concedida ao Fantástico, da Globo, exibida neste último domingo (27).

Na ocasião, a apresentadora surpreendeu ao revelar o que aconteceu logo após terem a confirmação da morte do bebê, que ainda estava na barriga. "E aí na sequência já começa a indução do parto. E eu vou ser muito sincera: esse dia, por pior que ele fosse, ele foi um dia muito importante para a gente", disse.

"O parto do Rael foi um parto lindo. Com toda a tristeza que existia ali, foi lindo. O Rael nasce no dia 13, 8h45", detalhou Tati Machado. "Quando a gente conheceu o Rael, foi nosso momento de despedida também. E quando nasceu, foi incrível porque é você conhecer o amor da sua vida e se reconhecer também. O Rael parecia muito comigo", lamentou Bruno.

"A gente encontrou de alguma maneira uma força e a beleza daquele momento porque era o nosso filho. A gente ama o nosso filho acima de qualquer coisa. Não tem nada da medicina que explique o que aconteceu com a gente. A gente fez autópsia, a gente fez exames genéticos importantes para ver a nossa questão, a nossa compatibilidade. Nada. O ruim foi ter ficado de colo vazio", declarou a apresentadora da Globo, que lamentou os possíveis ataques que possa receber por tentar seguir com a vida em meio a dor do luto.

"Fico com medo"

"Eu fico com medo em de alguns momentos de ser julgada. Por exemplo, nós fomos viajar, eu tenho medo das pessoas falarem, ‘ah lá, está tocando a vida como se nada tivesse acontecido’, só que eu escolhi viver. Essa é a escolha que eu estou fazendo todos os dias", pontuou Tati Machado.

