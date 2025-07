Realismo de Death Stranding 2 dribla escaneamento facial no Reino Unido

O Reino Unido aprovou formalmente uma barreira digital em muitas plataformas de conteúdo online. Dentro dessa restrição, as redes sociais como o Discord e o Reedit precisam agora de um reconhecimento facial para verificar a idade do usuário, e os britânicos foram rápidos para burlar essa regra usando o personagem Sam, do ator Norman Reedus, de Death Stranding 2.



Devido ao grande aprimoramento gráfico e nível de detalhes do novo título de Hideo Kojima, Death Stranding 2 virou uma das ferramentas para enganar o sistema de reconhecimento facial britânico. Esse que exige que a pessoa que vai utilizar essas redes sociais tire algumas fotos em posições específicas, o que graças ao modo foto do jogo, permite que Sam possa posar de boca aberta e bem próximo da câmera com a fidelidade do rosto ainda muito semelhante a de uma pessoa normal.

Então, como Norman Reedus tem acima de 18 anos, pontuando 56 anos, o sistema entende seu rosto como válido e libera o acesso. O Glitched apontou que os jogadores tentaram com outros personagens do jogo, como Léa Seydoux, a Fragile, mas como o modo foto só tem uma maior liberdade com Sam, não teve o mesmo resultado.

Segundo o Dexerto, os usuários confirmaram que tanto Death Stranding 1, quanto o 2 conseguem burlar o acesso, além de outros jogos com modo foto, como Baldur’s Gate 3 e WWE2K26 também funcionam

A barreira digital não tem sido bem aceita no Reino Unido e cada vez mais, usuários compartilham na internet métodos mais absurdos de ultrapassá-la para ajudar aqueles que ficam procurando formas de burlá-la.

Death Stranding 2 está disponível exclusivamente para o PlayStation 5.