Carlinhos de Jesus se pronuncia após diagnóstico de condição de saúde

O bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus, de 72 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (28) para explicar por que tem sido visto utilizando cadeira de rodas e muletas nos últimos meses. Em um comunicado sincero, o artista revelou ter sido diagnosticado com uma condição séria no quadril, mas tranquilizou fãs e amigos ao garantir que está "tudo sob controle".

Com bom humor, Carlinhos iniciou o desabafo dizendo: "Percebi que o quadril não é só para rebolar! Amigos e seguidores queridos, quero compartilhar com vocês o motivo pelo qual estou aparecendo por aí com cadeira de rodas ou muleta. Não se assustem! Está tudo sob controle — ou quase!".

Ele explicou que há algum tempo vinha enfrentando dificuldades para andar, sentindo dores que afetavam sua mobilidade. Após exames, recebeu o diagnóstico de bursite trocantérica bilateral, associada a tendinite nos glúteos de ambos os lados. A condição trouxe dores intensas e limitação de movimentos, exigindo adaptações no dia a dia.

Apesar do quadro, o coreógrafo destacou que o processo de recuperação já está em andamento e vem apresentando bons resultados. "A recuperação está sendo lenta, mas firme. Tenho contado com um batalhão de aliados: fisioterapia, acupuntura, musculação e tratamento intensivo para as dores. A cadeira de rodas e a muleta estão aqui para me poupar, não para me parar", afirmou.

Encerrando a mensagem, Carlinhos agradeceu o apoio e garantiu que a paixão pela dança e pela vida segue intacta: "Agradeço de coração todo o carinho e preocupação de vocês. Isso me dá ainda mais força para seguir em frente, com fé e leveza. Porque, como vocês sabem… o show tem que continuar!".

Mostrando otimismo e determinação, o artista reforçou que a fase é de cuidados e tratamento, mas sem deixar de lado o entusiasmo que sempre marcou sua carreira.