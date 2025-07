Ana Castela desabafa sobre pressão de ser exemplo para crianças

Durante participação emocionante no programa especial “Nesse Canto Eu Conto”, no Multishow, Ana Castela abriu o coração ao lado de Sandy ao falar sobre o peso — e o privilégio — de ser referência para o público infantil e adolescente. Em um bate-papo sincero, a cantora sertaneja revelou o impacto de sua imagem entre os mais jovens e como isso afeta suas escolhas pessoais e profissionais.

Sandy, que comandava o episódio, foi direta ao tocar no assunto:

“Eu percebo que você é uma grande referência para as meninas, adolescentes e crianças. O que você acha disso? É tranquilo para você ser essa referência?”

Sem rodeios, Ana admitiu o desafio:

“É uma responsabilidade muito grande. Você tem que tomar cuidado com as suas falas, com a roupa que você usa, com a forma como você se coloca. Você tem que tomar cuidado com tudo.”

Apesar da pressão constante, ela não escondeu o carinho pelos pequenos fãs.

“Eu amo elas nos shows, elas gritam, choram. O amor, a inocência delas… É uma pureza”, comentou, visivelmente emocionada.

Ana também contou que, muitas vezes, os pais das crianças não hesitam em cobrar postura adequada.

“Tem mães que brigam comigo. Eu tomo cuidado até com foto de biquíni, por conta da criançada.”

A conversa também trouxe uma reflexão sobre gerações e fama. Sandy relembrou sua trajetória ao lado do irmão no Sandy & Junior, destacando que sua experiência como artista mirim ocorreu em um tempo sem redes sociais, o que hoje torna o cenário ainda mais desafiador para quem está sob os holofotes desde cedo.

“Quando era Sandy & Junior, meu público sempre foi infantil, e depois adolescente. Mas os fãs tinham a nossa idade, a gente começou criança. Você começou adulta, então deve ser mais complicado para você”, observou Sandy.

Ana, no entanto, garantiu que lida com leveza com a admiração do público infantil:

“É complicado, mas com a criançada, não. Muito de boa, amo as crianças. Eu falo até que sou tia delas. E elas me chamam de Ana Flávia, não é nem Ana Castela.”

Sami Rico e Ana Castela unem forças na inédita ‘Mensagem do Além’

O lançamento de Mensagem do Além simboliza a fusão do passado e o presente, entre a lenda Zé Rico – no talento inegável que está no sangue de Sami Rico – e a nova geração – na potente voz de Ana Castela.

Mensagem do Além faz parte do álbum O Filho da Lenda, um dos projetos mais grandiosos e sofisticados registrados neste ano, que contou com 15 participações especiais, fruto da parceria da Rico Music com a Universal Music. O encontro de Sami Rico com Ana Castela chegou nesta quinta-feira (17) em todas as plataformas de distribuição. No YouTube, a estreia aconteceu nesta sexta-feira (18).

Com arranjos modernos e alma nostálgica, os cantores se curvaram à primorosa obra, denominada como uma das mais lindas de todos os tempos. O segundo single do álbum O Filho da Lenda traz a composição declamada com maestria entre o duo, sem dúvidas, um dos pontos mais emocionantes do projeto.

“Não é apenas uma canção. É um encontro que carrega memória, emoção e propósito. Foi uma honra ter Ana Castela ao meu lado em um dia tão especial, significativo. Ela, que tanto canta a raiz sertaneja, que se declara ao gênero de forma tão sincera e respeitosa, me encheu de felicidade”, conta Sami Rico.

E continua: “Isso apenas fortalece o gênero. Abro a nova fase da minha carreira com um álbum forte e delicado, já que parte dele é dedicado à memória do meu pai, Zé Rico. Cada faixa foi escolhida com muito cuidado! ‘Mensagem do Além’ resgata a beleza das letras sertanejas e é um momento de extrema responsabilidade apresentar ao público mais jovem. É a renovação”.

Sami Rico: “Agradeço a Deus por esse momento tão maravilhoso”

Mensagem do Além é uma daquelas músicas que ficam marcadas na memória e no coração por toda a vida, composição de Camilo Nogueira do Prado Júnior e José Dercidio dos Santos. O resultado extraordinário proposto por Sami Rico e Ana Castela representa o respeito e a importância do grande artista que deixou seu patrimônio fonográfico de forma irrefutável na música sertaneja e brasileira. O filme tem a direção assinada por Jacques Jr. e produção musical por Bruno Brito.

Nada menos que a Festa do Peão de Americana, no interior de São Paulo, foi o palco de estreia de Sami Rico com Mensagem do Além, evento que comprovou uma entrega de qualidade, com releituras respeitosas, arranjos modernos, cenário de tirar o fôlego, vocais ousados e extremamente afinados. O artista, com apenas 25 anos, mostrou a que veio. Se empossou do legado cheio de significado que carrega para um show inesquecível.

“Agradeço a Deus por esse momento tão maravilhoso. Agradeço aos meus empresários, a Universal Music, a cada um que esteve comigo na gravação. Agradeço ao meu pai. Sei que do céu ele escuta a minha voz. Sem ele, nada seria possível”, encerra Sami Rico.