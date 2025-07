Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 revive a nostalgia do skate com modernidade

A brasileira Rayssa Leal compõem o elenco do remake, trazendo a representatividade do país em uma pista inédita no jogo. - (crédito: Activision Blizzard/Divulgação)

Durante a infância, duas escolhas rodeavam a cabeça de uma criança: andar de bicicleta ou se aventurar no skate? Bom, a segunda opção, como sabem, não era nada fácil. A primeira, por outro lado, parecia o destino certo. Ainda assim, as manobras, os saltos e a liberdade do skate eram apaixonantes.

Muitos, por isso, encantaram-se com o tão lendário Tony Hawk’s Pro Skater 3 e Pro Skater 4, que agora ressurgem em uma fusão especial no novo Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, repaginados pela Iron Galaxy e publicado pela Activision.

Caso seja gamer e tenha nascido na década de 1990 ou no início dos anos 2000, esses jogos, certamente, fizeram parte da sua jornada gamer. Mais do que isso, tinha, também, aquela sensação — que hoje é nostálgica — em comprar o primeiro PlayStation 2 e ‘calçar’ as mãos com um controle que atravessou a história de gerações. As pistas, os combos que produziam as melhores manobras, Pro Skater 3 e 4 realizou o sonho de crianças que andavam de skate, bem como daquelas que almejavam aprender um dia.



Agora, duas décadas depois do último lançamento, o jogo retorna com o sabor de um passado que nunca foi embora. E diferente de antes, com uma visibilidade nunca vista no esporte, já que o skate ganhou ainda mais destaque nos últimos anos. Mas bem, a ideia aqui é falar do game, certo? O Correio jogou Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 e a review você confere agora.



Ambientações de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4



Primeiro, e de maneira inevitável, é importante falar sobre os gráficos do jogo. A cenografia, de fato, é um ponto para lá de positivo. Já nos jogos anteriores, as ambientações e a estrutura das pistas eram elementos que encantavam. Agora, 20 anos depois, com uma tecnologia melhor, o cenário eleva a experiência gamer e faz com que o jogador possa se sentir, verdadeiramente, mais próximo do jogo.



Além disso, outro ponto que vale a pena ressaltar são vários países trazidas para o game. Estados Unidos, Canadá, Brasil e muito mais. Este último, aliás, com a beleza da cidade maravilhosa como paisagem de fundo. Mas a brasilidade fica para depois. A fotografia impressiona, especialmente com a introdução de novos mapas. Dessa forma, quem joga fica preso ao ambiente, apaixonado pela composição visual de cada lugar.



Jogabilidade



Com o controle na mão, sem tutorial ou não, nos primeiros cinco minutos já é fácil descobrir os comandos do game. Essa estrutura é similar a dos jogos anteriores, o que facilita na hora dos saltos, das manobras e das metas que precisam ser realizadas nas pistas. Fácil de desempenhar, sobretudo pelo gosto clássico que acompanha Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. A mecânica continua sólida, mas com leques de possibilidades para que a criatividade apareça — e permaneça. Os combos, entre corrimões e pistas, também são extremamente convidativos.



Brasil no topo



Neste século, skatistas brasileiros conquistaram milhões de corações apaixonados por skate. Pensando nisso, seria impossível deixar essa safra tão especial de fora do game. Nomes como Letícia Bufoni, Bob Burnquist e a jovem tão popular e querida fadinha, Rayssa Leal. Assim, a reinterpretação do clássico vem, naturalmente, com doses boas de passado, presente e futuro. É a modernidade e a nova era do esporte a nível mundial.



Multiplayer: vale a pena?



A graça de jogos de esporte, por muito, é a possibilidade de conectar universos distantes e atrair diversão com amigos e desconhecidos. Neste ponto, o multiplayer dessa nova versão continua eficaz e potente. Modos competitivos, com até 8 jogadores, proporcionam uma vivência tal a de um campeonato vivido ou assistido na televisão — os fãs de Esporte Espetacular, do grupo Globo, sabem do que estou falando.



Em diferentes mapas e cenários, há, também, o modo HAWK, que leva o personagem a resgatar as letras presentes acima em espaços completamente variados e inesperados. Caso goste de um ecossistema ainda mais divertido, a possibilidade de criar pistas também é possível, em especial com o editor de fases, que ficou famoso no passado.



Considerações finais



Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 é uma ode ao passado. Um respeito, sobretudo, aos corações apaixonados por uma época dourada do mundo dos consoles. Claro que, de uma forma ou outra, há decepções, como é o caso da trilha sonora, que conta com uma pequena parcela das músicas tocadas nos jogos do passado. No entanto, apesar dos detalhes quebrados, o fator nostálgico é um peso e tanto. Eu, se fosse você, colocaria seu melhor tênis e aquela bermuda cheia de estilo. O skate está de volta.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 está disponível PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e PC.

*Essa análise foi feita com uma cópia enviada pela Activision Blizzard Brasil para PlayStation 5.