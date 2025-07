Pabllo Vittar pode estar preparando feat com grupo de k-pop

Pabllo Vittar pode estar mais próxima do universo k-pop do que nunca. A drag queen brasileira, conhecida por sua conexão com o público internacional, vê seu nome circular com força nas redes sociais após membros de sua equipe serem vistos em Seoul, capital da Coreia do Sul. A movimentação alimenta especulações sobre uma possível parceria musical com um grupo feminino de k-pop.

De acordo com o colunista Matheus Carvalho do portal Popline, entre os profissionais que foram identificados em solo coreano estão a coreógrafa Jéssi Muller e os dançarinos Pedro Reis e Thiago Rocha.

Eles viajaram direto de Portugal, onde Pabllo realizou apresentações recentes, para a Coreia do Sul. A coincidência geográfica e temporal tem sido interpretada pelos fãs como um indício claro de que algo grande está por vir.

Um detalhe que não passou despercebido foi uma foto publicada por Pabllo Vittar em um estúdio de gravação.

Segundo um fã-clube ativo da artista, a imagem teria sido feita em um estúdio associado à JYP Entertainment, uma das principais empresas do setor musical sul-coreano e responsável pelo grupo NMIXX. Isso levou os fãs a especularem que a drag queen brasileira estaria envolvida em um projeto colaborativo com o grupo.

Outro ponto reforça essa teoria: Pabllo tem interagido com frequência com as publicações do NMIXX nas redes sociais, deixando likes e comentários positivos, comportamento incomum quando não há relação profissional em andamento. Além disso, não é a primeira vez que a cantora visita a Coreia do Sul neste ano, o que aumenta a probabilidade de que as viagens tenham propósito musical.

Pabllo Vittar: Está numa fase muito boa

O NMIXX, formado em 2022, é composto por seis integrantes: Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo e Kyujin. O grupo rapidamente ganhou notoriedade com faixas como “DICE” e “Love Me Like This”, acumulando milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais. Uma colaboração com Pabllo Vittar poderia abrir portas para ambos os lados: aproximar a artista brasileira de um público ainda maior e apresentar o NMIXX para o mercado latino.

Embora não haja confirmação oficial até o momento, os movimentos nos bastidores e as pistas compartilhadas nas redes sociais sugerem que algo significativo pode ser anunciado em breve. Considerando o histórico de Pabllo com parcerias internacionais e sua paixão declarada pelo k-pop, a expectativa dos fãs parece ter fundamentos.

Caso a parceria se concretize, Pabllo Vittar pode ser a primeira artista brasileira a colaborar com um grupo de k-pop de grande expressão. A iniciativa seria também um marco na expansão cultural da música pop brasileira no cenário asiático, ampliando os horizontes de artistas nacionais e incentivando futuras colaborações cross-culturais.