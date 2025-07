Namorada de Felipe Amorim se pronuncia após flores para Virginia

Duda Kropf usou seus Stories no Instagram para falar sobre a repercussão do presente especial que Felipe Amorim enviou para Virginia Fonseca. O cantor surpreendeu a influenciadora com um caminhão cheio de rosas, o que gerou muitos comentários e especulações nas redes sociais.

Em seu desabafo, Duda criticou a onda de insegurança e rivalidade que tomou a internet. “A internet está doente, pelo amor de Deus. Vamos parar de criar conflito onde não existe. Nem tudo é rivalidade, nem tudo é relacionamento”, afirmou, lembrando que Virginia está solteira desde o fim do casamento com Zé Felipe.

Ela explicou que a ideia do caminhão de flores foi dela mesma. “Ele perguntou o que poderia fazer para agradecer a Virginia, que estava divulgando muito a música dele. Eu falei para ele não mandar só uma florzinha, mas um caminhão inteiro. E ele levou a sério, saiu distribuindo rosas pela cidade”, contou, rindo.

Segundo a floricultura responsável, o buquê com 200 rosas colombianas custa mais de dois mil reais, e a entrega especial feita pelo caminhão é encomendada por telefone. As flores não ficam com a pessoa presenteada, pois o ato é simbólico para agradecer a divulgação da música Eu Vou na Sua Casa, lançada por Felipe Amorim, Vitão e BIN.

Duda ressaltou que o gesto foi apenas uma forma de reconhecimento profissional. “Qualquer cantor ficaria feliz com uma influenciadora como Virginia promovendo seu trabalho, ainda mais de forma tão intensa”, completou a namorada de Felipe Amorim.