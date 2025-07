Ana Castela é flagrada com Zé Felipe, mas nega romance nos EUA - (crédito: TMJBrazil)

Zé Felipe e Ana Castela se tornaram assunto nas redes sociais após serem vistos juntos em Orlando, nos Estados Unidos. O encontro rapidamente alimentou especulações sobre um possível romance entre os dois, especialmente após Virgínia Fonseca, ex-esposa de Zé Felipe, deixar de seguir a cantora sertaneja no Instagram. Apesar da movimentação nas redes, a assessoria de imprensa do cantor veio a público esclarecer que a viagem tem motivação estritamente profissional.

Segundo o comunicado oficial, Zé Felipe viajou aos Estados Unidos para dar continuidade ao seu projeto musical em espanhol, voltado para a expansão de sua carreira internacional. O cantor teria feito uma parada em Orlando, onde encontrou Ana Castela e, como amigos, aproveitaram juntos um passeio pelos parques da cidade. Ainda esta semana, ele segue para Miami, onde tem reuniões agendadas com compositores.

A equipe do artista fez questão de ressaltar que os dois não viajaram juntos, tampouco possuem qualquer envolvimento amoroso. “Reforçamos que Zé Felipe e Ana Castela são amigos, o que é bastante comum por conviverem no mesmo ambiente da música”, diz o comunicado.

Ana Castela e Zé Felipe?

Ana Castela também se manifestou de forma breve sobre os boatos, afirmando por meio dos stories do Instagram que “a fofoca não tem nada a ver”, negando qualquer envolvimento além da amizade com o cantor. A reação de Virgínia, no entanto, foi suficiente para manter a especulação viva: o unfollow em Ana Castela foi interpretado por muitos como uma possível reprovação ao encontro.

A polêmica surge pouco tempo após o fim do casamento de Zé Felipe e Virgínia, que durou quatro anos. O casal anunciou a separação em maio deste ano, em meio à polêmica envolvendo a influenciadora e a CPI das apostas esportivas.

Desde então, o cantor tem apostado em novas produções musicais, inclusive lançando uma canção com versos que fazem referência ao término, como: “Ela me golpeou e me deixou na bad, levou meu cartão, levou minha camionete, apostar em você é pior que apostar nas bets”.

O relacionamento entre Ana Castela e Zé Felipe, ao menos até o momento, não passa de amizade — pelo menos segundo os dois. Ambos seguem focados em suas carreiras musicais e, apesar dos rumores, preferem manter a discrição sobre suas vidas pessoais. A especulação, porém, deve continuar, enquanto os fãs observam cada movimento nas redes sociais.