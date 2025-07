Capital Moto Week: Cidade Negra, Magic! e Detonautas agitam o último fim de semana

Hoje, começa a última semana do Capital Moto Week na cidade. O festival é considerado o maior evento de motos e rock da América Latina. Para finalizar a edição de 2025, o line-up de shows reúne a banda canadense Magic!, Detonautas, Cidade Negra, Charlie Brown Jr., Angra e Lobão Power Trio.

A banda canadense Magic! tem mais de 10 anos de carreira. Segundo o vocalista, Nasri Atweh, a banda está em um momento de explorar processos criativos e acredita que os fãs gostariam muito de um novo álbum. No Brasil, o grupo faz muito sucesso nas rádios, com músicas como Rude e No way no, do álbum Don't kill the magic, de 2014.

"Somos muito gratos pelo apoio contínuo aqui no Brasil. Nossa relação com o país cresceu muito, eu passei o último ano aprendendo português. A conexão com os fãs brasileiros é tudo para nós e mal podemos esperar para ver todos em agosto", destaca o vocalista com show marcado para amanhã. Nasri Atweh comenta que festivais são muito divertidos por tocar para fãs de diferentes atrações e promete surpresas para o público.

O vocalista diz que acha Brasília uma cidade muito linda e que tem escutado os artistas do line-up do festival. "Descobri uma nova música favorita, Estrada, do Cidade Negra, uma música muito comovente. Estamos animados para ver eles no palco, temos muita sorte de dividir o palco com tantos artistas amados no Brasil", destaca Nasri.

Bino Farias e Toni Garrido, do grupo Cidade Negra, tocam em Brasília desde o primeiro disco do grupo, Lute para viver, de 1990. "A nossa relação com Brasília já começa no movimento do rock de 1980. Quando a gente estava querendo começar a montar a banda, foi quando veio os Paralamas, Capital Inicial, Legião Urbana, eram as bandas que nos inspiraram muito na época", comenta Bino Farias.

O baixista já esteve no Capital Moto Week com Marcelo Falcão, mas será a primeira vez como Cidade Negra. "Eu amo o festival, quando fui, conheci pessoas do Brasil inteiro e até de fora do país. A movimentação é gigante, abre várias portas de trabalho, é fundamental ter um festival desse acontecendo. É fundamental ter o apoio de todo mundo para que isso nunca mais acabe. Que o Capital Moto Week seja para sempre", ressalta Bino. "Estou ansioso para chegar ao show e ter essa experiência linda", afirma.

O festival também proporciona para Bino um reencontro com grandes amigos. "É divertido demais. É um momento que a gente quer que se eternize. Vai ser lindo encontrar a galera do Charlie Brown Jr., Tico Santa Cruz, do Detonautas. Engraçado que a gente vai estar no palco e quando acaba os shows, vamos assistir os shows dos amigos e depois vai ter aquela resenha até de manhã. Essa experiência de estar no festival é incrível", comenta.

Marcão Britto e Thiago Castanho, do Charlie Brown Jr., tocarão no festival no sábado e irão dividir o palco com os Detonautas. "É sempre incrível dividir o palco com amigos e artistas relevantes que fazem parte da nossa geração. Estamos preparando um show super especial e inédito para o festival", destaca Marcão. O cantor e guitarrista conta que Brasília tem um lugar especial no coração da dupla por tudo que representa para o rock nacional.

Marcão reforça que é uma honra fazer parte do maior festival de motos e rock da América Latina. "Charlie Brown Jr se conecta bastante com essa adrenalina e estilo de vida. Brasília sempre teve uma cena musical forte e o festival proporciona uma experiência única reunindo o melhor do rock e do motociclismo enriquecendo culturalmente e escrevendo uma nova e incrível história para um lugar tão icônico como a capital federal", finaliza.

Serviço

Hoje a domingo, no Parque de Exposições da Granja do Torto, os portões abrem às 17h. Os ingressos custam a partir de R$ 135 mais taxas para pedestres e estão disponíveis na plataforma da Bilheteria Digital. A compra presencial pode ser feita na loja do CMW no Iguatemi Brasília e na bilheteria da Granja. Motociclistas sem garupa e pilotando não pagam; motos com garupa entram grátis de segunda a sexta-feira até 18h e, aos sábados e domingos, até 15h; PCDs têm acesso grátis com direito a acompanhante; menores de 16 anos, somente acompanhados de responsável legal. Ingresso solidário (preço promocional) é concedido para quem levar lixo eletrônico ou 1kg de alimento não perecível.