Confira primeiras imagens de filme inspirado em livro de Valter Hugo Mãe

Nesta quarta-feira (30/7), foram divulgadas pela Netflix as primeiras imagens do longa-metragem O Filho de Mil Homens, história do escritor Valter Hugo Mãe com Rodrigo Santoro como protagonista. O filme é dirigido por Daniel Rezende, também responsável por Bingo: O Rei das Manhãs e Turma da Mônica: Laços, e é a adaptação do livro de mesmo nome escrito por Valter Hugo Mãe e publicado em 2011.

O ator Rodrigo Santoro protagoniza a produção ao lado de Miguel Martines, Rebeca Jamir e Johnny Massaro. O elenco também é composto por Antonio Haddad, Carlos Francisco e Grace Passô. A adaptação para a linguagem audiovisual foi gravada entre o Rio de Janeiro e a Bahia, e chegará na Netflix ainda este ano.

O livro O Filho de Mil Homens conta a história do solitário pescador Crisóstomo (Rodrigo Santoro), que, aos 40 anos, tem o desejo de ser pai. Crisóstomo encontra Camilo (Miguel Martines), um menino órfão, e decide criá-lo como filho. Ao longo do enredo, a dupla se junta a Isaura (Rebeca Jamir) e Antonino (Johnny Massaro). Juntos, os quatro compreenderão o significado de família e a importância de compartilhar a vida.