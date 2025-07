Sabrina Boing Boing se veste com lençol no Vaticano após ser repreendida: ‘Nunca me senti tão humilhada’

Sabrina Boing Boing se cobre com lençol no Vaticano e diz: ‘Nunca me senti tão humilhada’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A influenciadora e tatuadora Sabrina Boing Boing, de 39 anos, contou nas redes sociais um episódio desconfortável vivido durante uma visita à Basílica de São Pedro, no Vaticano. Mesmo vestida com um macaquinho discreto, ela afirma ter sido abordada pelos seguranças e obrigada a cobrir o corpo com um pano fornecido no local. "Não era decote, não era pele demais. Era o formato do meu corpo", escreveu. Sabrina disse ter seguido o código de vestimenta do Vaticano, que exige ombros e joelhos cobertos. No entanto, foi retirada da fila logo após o detector de metais, sem explicações. "Minha roupa era até mais comportada do que a de outras mulheres que estavam entrando com shortinho e regata", desabafou. Apesar do desconforto, ela decidiu continuar a visita. "Me senti uma múmia, coberta da cabeça até a canela, no meio de um calor absurdo", comentou, dizendo que a situação atraiu ainda mais olhares curiosos dos turistas. Conhecida pelo visual com tatuagens e dentes pontiagudos, Sabrina acredita que o constrangimento foi causado por preconceito. "Foi julgamento. Um preconceito disfarçado de regra", afirmou.

