Brasileira que brilhou no "Drag Race Alemanha" é referência internacional

Com estética pop, performances cheias de emoção e uma presença marcante, a drag Victoria Shakespears vem se consolidando como um dos nomes mais reconhecidos da cena drag internacional. Brasileira e radicada na Europa há mais de uma década, a artista brilhou na primeira temporada do Drag Race Alemanha (2023), onde foi eleita “Miss Simpatia” reconhecimento concedido à participante mais carismática da edição.

Inspirada por ícones da música pop dos anos 2000, como Anahí, Britney Spears, Thalía, Wanessa Camargo e Mariah Carey, ela mistura essa estética com sua vivência brasileira e transforma tudo em performance. O resultado é uma drag que une memória afetiva, referências pop e muita personalidade no palco. Mais do que disputar o título, ela afirmou que sua participação no reality foi uma oportunidade para compartilhar sua história como artista LGBTQIA+ e inspirar outras pessoas ao redor do mundo.

Seu nome artístico carrega um significado muito importante: “Victoria” vem do próprio nome de batismo, Vitor, e da conexão afetiva com a mãe. Já “Shakespears” nasceu como uma brincadeira nas redes sociais, unindo o universo pop de Britney Spears com uma pegada dramática que virou sua marca registrada.

Além das câmeras, Victoria também é maquiadora, stylist e diretora criativa - cuidando pessoalmente de todos os elementos visuais e conceituais da sua drag.

Em 2025, ela voltou a aparecer na franquia ao integrar o time de jurades convidados do Drag Race Brasil, marcando presença no reality nacional com olhar atento e voz ativa sobre a cena drag brasileira.