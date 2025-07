Em evento, Caio Blat fala sobre morte de Preta Gil: ‘Entender e aceitar’

AgNews/Victor Chapetta Caio Blat

Caio Blat, ator, nesta quarta-feira (30), marcou presença no Prêmio Grande Otelo, no Rio de Janeiro, e comentou mais uma vez sobre a morte de Preta Gil, que chocou o país.

‘Entender e aceitar’

"Foi triste, mas ela já tinha lutado muito. A gente tem que também entender e aceitar, é uma pessoa que mudou minha vida, pra sempre eu vou carregar a gratidão e alegria de ter podido viver alguns instantes do lado dela", desabafou o ator em entrevista ao Gshow.

Por falar no Prêmio Grande Otelo, quem passou por lá foi a atriz e cantora Linn da Quebrada. A artista deu um depoimento forte sobre sua luta contra as drogas e afirmou que recebeu acolhimento de fãs e amigos.

"Quando saí, me senti extremamente acolhida pelo público. Só tenho que agradecer a todo mundo que acredita, a todo mundo que faz o cinema acontecer, a toda a comunidade trans e LGBT, que tem atuado com mais força e potência no cinema para que a gente possa criar novas narrativas e histórias", revelou