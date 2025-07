Record News: veja outros casos de invasão de sinal em emissoras de TV ao redor do mundo

Os responsáveis pela invasão não foram encontrados até o momento, mas o conteúdo veiculado viralizou na internet. Essa, no entanto, não é a primeira vez que uma transmissão pirata invade o sinal de uma televisão ao redor do mundo e exibe conteúdos misterioso e esquisitos - (crédito: Record)

Um sinal misterioso invadiu a transmissão do News 19 Horas, programa jornalístico da Record News, na noite desta terça-feira, 29. Durante a exibição do telejornal pelo YouTube, a transmissão do programa foi cortada e substituída por um vídeo misterioso conhecido como "Wyoming Incident", uma popular lenda urbana da internet.

As imagens contavam com frases desconexas em inglês - "You will see such pretty things", ou "Você verá coisas tão bonitas", em português, e "Why do you hate?", ou "Por que você odeia?", em português - e modelos 3D de uma misteriosa face. Sem qualquer explicação, o sinal misterioso foi interrompido e a programação usual retornou ao canal.

Os responsáveis pela invasão não foram encontrados até o momento, mas o conteúdo veiculado viralizou na internet. Essa, no entanto, não é a primeira vez que uma transmissão pirata invade o sinal de uma televisão ao redor do mundo e exibe conteúdos misterioso e esquisitos.

Ao longo das últimas décadas, alguns casos de invasão de sinais se tornaram famosos na internet. Apesar de serem envoltos em mistérios, os ocorridos ganharam fama própria, sendo discutidos até hoje em comunidades online. O Estadão separou três casos misteriosos de invasão de sinais de televisão.

O caso mais famoso de invasão de sinal em uma emissora de TV ocorreu em 1987 em Chicago, nos Estados Unidos. Em setembro daquele ano, a transmissão dos canais regionais WGN-TV e WTTW foi invadida por um sinal pirata.

Na primeira interrupção, as imagens mostravam um homem fantasiado de Max Headroom, um personagem de uma série satírica dos EUA, dançando em meio a ruídos sonoros por alguns segundos. A segunda interrupção ocorreu algumas horas depois e foi mais longa, durando alguns minutos.

Na ocasião, o homem misterioso xingou alguns dos jornalistas que trabalhavam na emissora, cantarolou o tema musical de um desenho que era exibido no canal e, para finalizar, abaixou as calças e mostrou o bumbum para o público.

As duas emissoras conseguiram recuperar o controle da transmissão. Os responsáveis pelo ocorrido, no entanto, nunca foram encontrados. Até mesmo o FBI chegou a participar das investigações sobre o caso, mas não conseguiu solucioná-lo.

Captain Midnight

Um ano antes do incidente de Max Headroom em Chicago, outra invasão de sinal nos Estados Unidos havia chamado atenção das autoridades. Em 1986, o sinal da HBO foi interrompido pelo hacker autointitulado Captain Midnight.

No lugar do filme A Traição do Falcão, o sinal do canal exibiu uma tela com barras de cor e uma legenda que criticava o preço da assinatura da HBO nos Estados Unidos. Além disso, o texto ainda ameaçava outros canais. A transmissão pirata durou cerca de quatro minutos e virou notícia nacional.

O FCC (Comissão Federal de Comunicações), órgão responsável por regular as comunicações norte-americanas, investigou o caso e descobriu o culpado - John R. MacDougall.

O homem trabalhava como engenheiro de operações em uma estação de transmissão e, em paralelo, instalava televisões à cabo. Segundo MacDougall, o alto preço da HBO estava prejudicando os seus negócios. Ele foi sentenciado a pagar US$ 5 mil e cumpriu um ano de prisão em liberdade condicional.

Playboy Channel

Em 1987, a transmissão do canal da Playboy foi interrompida por uma imagem com dois versículos bíblicos: "Lembra-te do dia de sábado, para o santificar" (Êxodo 20:8) e "Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus" (Mateus 3:2). A interrupção ocorreu durante a exibição do filme erótico Three Daughters.

Thomas Haynie, funcionário da CBN (Rede de Transmissão Cristã), foi apontado como o culpado após investigação do FCC (Comissão Federal de Comunicações). Apesar dele manter sua inocência, o homem foi condenado a pagar uma multa de US$ 1 mil e cumpriu três anos de prisão em liberdade condicional.