Alckmin toma café com Ana Maria Braga e leva marmita para casa

Durante participação no programa Mais Você nesta quinta-feira (31/7), o vice-presidente Geraldo Alckmin protagonizou um momento descontraído ao lado de Ana Maria Braga. Ao final da entrevista — que tratou sobre os impactos do tarifaço de Donald Trump — o vice-presidente ganhou marmita especial do programa, com direito a uma brincadeira da apresentadora: “Manda entregar para a Dona Lu [esposa de Alckmin], se o senhor não for para casa, mas aqui estão as coxinhas”. Alckmin entrou na brincadeira: “Salvou meu almoço!”, disse em tom de brincadeira.

Além da marmita, o vice-presidente também ganhou um cubo mágico e um par de meias, já que Alckmin sempre usa meias divertidas; “Está dizendo que o senhor vai ter que fazer mágica nos próximos dias”, brincou Ana Maria, ao lado do jornalista César Tralli, que também participou da conversa.

Com bom humor, Alckmin apareceu usando meias estampadas com grãos de café, em apoio aos produtores brasileiros. Durante a entrevista, ele comentou sobre as relações comerciais com os Estados Unidos e a recente imposição de tarifas sobre produtos brasileiros. “A negociação não termina hoje, ela começa hoje”, destacou.

O vice-presidente também afirmou que o governo está buscando alternativas para reduzir os prejuízos causados pela medida. “É um perde-perde. Nos atrapalha em mercado, emprego e crescimento, e encarece os produtos americanos”, explicou. Ele ainda ressaltou que o café brasileiro, essencial para o mercado norte-americano, será uma peça estratégica nas próximas rodadas de negociação. O Brasil também pretende ampliar a lista de exceções à taxação, incluindo frutas, além do suco de laranja, que já está isento.

