Quando o livro vira espaço: exposição mergulha na sensorialidade da leitura

Enxergar o objeto livro e seus componentes para além da narrativa, mergulhar na reflexão sobre todas as possibilidades que envolvem a ideia de vértice e ainda revelar ao público os detalhes de uma produção em ateliê são alguns dos caminhos oferecidos pela artista Luciana Paiva na exposição Vértice — Abismo, em cartaz na Referência Galeria de Arte. "Sempre entendi meu trabalho um pouco dentro da abstração. Em exposições anteriores, apresentei trabalhos onde utilizava os caracteres, as letras. Mas de uma forma bastante abstrata, fugindo sempre de um sentido narrativo, pensando no sentido visual da letra. E, de certo modo, essa exposição é uma continuidade, mas com outros diálogos", avisa a artista, que contou com a curadoria de Graça Ramos, colaboração importante para dar forma a certas ideias. "Quando convidei a Graça, propus a ela pensar um pouco na produção do artista Alfredo Volpi, que sempre me interessou", explica Luciana.

A série Vou é resultado desse pensamento conjunto e faz parte de um estudo das ogivas de Volpi, uma sequência enorme de pinturas da fase mais do final da vida do artista. São esculturas em metal, modulares, vazadas que, ao serem montadas, ganham tridimensionalidade. É o mesmo princípio que a artista já havia explorado em uma série com letras de metal, na qual investigava os aspectos físicos do objeto livro.

A exposição na Referência traz ainda Vertigem 451, um painel de treliça de papel com 72 esculturas cuja confecção é minuciosa e longa. "O trabalho tem esse nome duplo porque demorou cerca de 451 horas para ser executado. Foi a primeira vez que me dispus a fazer uma contagem do tempo de trabalho", conta a artista. A intenção foi afirmar o lugar do corpo, do trabalho e do processo de produção da obra, uma prática invisível para o público. "O trabalho de ateliê não aparece quando você apresenta o trabalho. Achei importante trazer isso à tona", diz. "Graça sugeriu fazer um vídeo de registro do processo, que é bastante delicado, de corte de papel. O vídeo apresenta a conclusão de uma das peças."

A exposição também traz a série Desmesuras, a mais antiga na produção de Luciana, com obras nas quais interfere em livros com pequenos papeis azuis que marcam uma palavra contida no volume. "Essa série tem uma relação muito importante para mim, que é essa relação com o objeto livro, meu objeto de pesquisa", diz a artista. A exposição aprofunda uma das questões recorrentes na pesquisa de Luciana, a noção de vértice. Vértice é o encontro de dois planos, é o centro e, o livro é um objeto simbólico, com as páginas presas ao redor de um centro. "Esses elementos do livro como a página, o vértice, a margem, os caracteres se desmembram e ganham espaço. Esse universo da escrita, mas não o narrativo, está muito relacionado à abstração porque são formas geométricas que ganham a espacialidade, a tridimensionalidade", explica a artista. Para ela, o interesse está em pensar a sensorialidade desses elementos, da escrita e a leitura: "Elas são carregadas de uma sensorialidade corporal, física, como o passar de páginas. Meu foco sempre foi esse, a quase ilegibilidade do livro".











Vértice-Abismo

De Luciana Paiva. Curadoria: Graça Ramos. Abertura neste sábado (2/8), às 16h, na Referência Galeria de Arte (CLN 202, Bloco B, Loja 11, Subsolo). Visitação até 13 de setembro, de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 15h.