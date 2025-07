Júlia Scheibel lança livro que analisa comunicação no setor industrial

Quais novas competências são exigidas dos gestores de comunicação organizacional do setor industrial brasileiro? A partir dessa pergunta, a autora Júlia Scheibel desenvolveu estudo, por meio do qual identificou: “A comunicação hoje precisa ser um sistema vivo. Não basta informar. É preciso escutar, articular, engajar, construir sentidos, além de atuar com tecnologia”. Ela apresenta esse e outros resultados em evento na Livraria da Vila, no Shopping Iguatemi Brasília, nesta terça-feira (29/7), a partir das 19h.

Competências de comunicação no ambiente organizacional contemporâneo é fruto de mestrado que começou em 2011 e, durante mais de um ano, ouviu 61 gestores de comunicação no setor industrial. Além de pesquisa quantitativa, também é feito estudo teórico que inclui autores como Edgar Morin, Gilles Lipovetsky, Maturana, Niklas Luhmann, Kunsche Fleury.

Ao abordar a relevância das habilidades comunicacionais no “dinâmico cenário corporativo atual”, Júlia Scheibel reúne informações a profissionais, estudantes da área, mas oferece ao público geral um panorama do como as tecnologias têm impactado o mercado de trabalho. "O livro não se volta apenas para o universo organizacional, ele oferece uma lente crítica sobre o mundo contemporâneo", diz Scheibel.

Para a autora, "o ambiente de trabalho tem se transformado frente à intensificação da performance e à lógica da hipermodernidade. Esses temas afetam não apenas as empresas, mas a vida cotidiana de qualquer pessoa inserida nas dinâmicas contemporâneas de produtividade", reforça.

Júlia Scheibel é assessora de comunicação da Confederação Nacional da Indústria (CNI) há 18 anos, doutoranda em comunicação pela UnB, poetisa e podcaster com o projeto autônomo Bistrô da Júlia: um cardápio contemporâneo de conhecimentos.

Serviço

Competências de comunicação no ambiente organizacional contemporâneo

Lançamento nesta terça-feira (29/7), a partir das 19h, na Livraria da Vila, no Shopping Iguatemi Brasília Editora Dialética, R$ 59,43