Fernanda Torres indica três filmes imperdíveis do cinema nacional

A atriz Fernanda Torres fez presença no Prêmio Grande Otelo nesta quinta-feira (31/7) — ocasião em que Ainda Estou Aqui foi premiado com 13 estatuetas — e aproveitou para exaltar o cinema brasileiro e indicar três obras que todos deveriam assistir.

No tapete vermelho do evento, a filha de Fernanda Montenegro orgulhou-se dos trabalhos nacionais e, em entrevista ao AdoroCinema, ficou em dúvida ao listar seus favoritos. “Tem tanto filme… É fogo, mas vou ficar com esses”, declarou, com menção honrosa à Vidas Secas, longa de 1963 dirigido por Nelson Pereira dos Santos baseado no livro homônimo de Graciliano Ramos.

Na liderança das sugestões de Fernanda está O Homem do Sputnik (1959), dirigido por Carlos Manga e estrelado por Oscarito. A comédia mostra a reviravolta na vida de Anastácio (Oscarito) e Cleci (Zezé Macedo) após a queda de um suposto satélite russo em seu quintal, que mata as galinhas do casal. Tentando vender o artefato para cobrir o prejuízo, Anastácio atrai a atenção de espiões internacionais e se vê no centro de uma confusão política. O filme tem participações de Norma Bengell e Jô Soares.

Em seguida, a atriz destaca o clássico de Glauber Rocha Terra em Transe (1967), um marco do movimento Cinema Novo. Com inovações estéticas e uso marcante da câmera na mão, a trama acompanha o conflito interno de um poeta e jornalista em meio à disputa pelo poder na fictícia república de Eldorado. Na região, o senador Porfírio Diaz (Paulo Autran) despreza o próprio povo e almeja tornar-se imperador, disposto a tudo para alcançar o controle absoluto.

Por fim, Fernanda aponta Todas as Mulheres do Mundo (1967), de Domingos de Oliveira. O filme narra a história do jornalista Paulo em sua paixão por Maria Alice, em um relato de encontros, desencontros e reflexões sobre liberdade e afeto. O romance começa quando os dois se conhecem em uma festa de Natal, e Paulo se apaixona perdidamente — mas descobre que ela está noiva de Leopoldo. Mesmo assim, ele decide lutar para conquistá-la.

