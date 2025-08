CCBB promove projeto Rolê Cultural durante o mês de agosto

Para celebrar o Dia do Patrimônio Histórico, o Centro Cultural Banco Brasil promove, durante o mês de agosto, o projeto Rolê Cultural — CCBB Educativo. Gratuita e diversificada, a programação valoriza a formação cultural e o acesso democrático à arte para todas as idades. "A celebração da data surge para aproximar o público da arte e da memória como forma de fortalecer o sentimento de pertencimento. Acreditamos que conhecer o nosso patrimônio é essencial para preservar e valorizar a diversidade cultural do Brasil. E esse processo deve ser acessível a todas as idades, porque nunca é cedo — ou tarde — para entender quem somos como sociedade", explica a coordenadora geral Arlene Von Sohsten.

Entre as atividades, destacam-se a divertida performance da Palhaça Berruga, que interage com os visitantes nos espaços do CCBB, e a presença da protagonista Maria das Alembranças, uma brincadeira interativa de contação de histórias e celebração comunitária. Além disso, a oficina Desenho em perspectiva — paisagens urbanas e a de Escultura convidam o público a aprender novas técnicas artísticas. Outras atrações imperdíveis incluem as visitas mediadas para às exposições e ao teatro, contações de histórias, espaços lúdicos com jogos e literatura e atividades sensoriais para bebês. A programação completa está disponível no site do Centro Cultural Banco Brasil.

O programa disponibiliza o agendamento e transporte gratuito para grupos, escolas e instituições públicas, que têm interesse em participar do Rolê Cultural, para reforçar a importância da democratização da cultura. "(A democratização da cultura) é um compromisso central do Rolê Cultural Educativo. Significa criar oportunidades reais de acesso para todos, independentemente da idade, da condição social ou da experiência prévia com arte", comenta Arlene. A coordenadora geral complementa: "A cultura, quando acessível, tem o poder de transformar vidas e construir pontes entre diferentes gerações e territórios".

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Rolê Cultural — CCBB Educativo

Durante o mês de agosto, no Centro Cultural Banco do Brasil. Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no site ou na bilheteria