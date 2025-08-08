Artista L7 Matrix é um dos destaques do Festival Vulica em Brasília

Referência da arte urbana contemporânea, o artista brasileiro L7 Matrix é reconhecido por murais que combinam precisão técnica e gestualidade livre. Ele participou de edições do Vulica em Minsk, na Bielorrússia, e, agora, apresenta uma obra pela primeira vez em Brasília.

Inspirado pelo caos, pelo conflito e pela beleza invisível do cotidiano, L7 cria figuras como aves em voo, rostos sem olhos e entidades etéreas. Sua estética une realismo e expressionismo abstrato com camadas translúcidas, pinceladas espontâneas, spray e luz — elemento que simboliza consciência e transformação.

Leia também: Festival Vulica transforma Brasília em painel de arte urbana

"O que me move é pintar o que não se vê", afirma L7. Diferentemente de artistas que seguem projetos pré-definidos, L7 atua no improviso, guiado pelo contato direto com o espaço urbano. Para Brasília, ainda não há um desenho definido: cogita uma figura espectral, um pássaro ou uma composição puramente abstrata.

L7 Matrix leva arte instintiva e gestual às ruas de Brasília (foto: Fotos: Divulgação)

Em Minsk, uma de suas obras mais marcantes retratava o espectro de um pássaro em meio ao concreto. A figura em movimento, entre o real e o abstrato, refletia a ideia de liberdade em contraste com as estruturas rígidas da cidade — metáfora recorrente em sua produção.

Acostumado a criar tanto em museus quanto nas ruas, o artista destaca que a arte pública exige outra energia — mais direta, viva e em diálogo constante com o entorno. Em vez de uma obra planejada, sua pintura será um encontro instintivo entre gesto e cidade.

Sobre o festival

De 11 a 24 de agosto, Brasília receberá o Festival Vulica Brasil, primeiro encontro internacional de arte urbana na cidade. Com murais de artistas de diferentes países, o evento gratuito é o primeiro após cinco edições em Minsk (Bielorússia), entre 2014 e 2019. A 6ª edição da iniciativa presta tributo à capital modernista com intervenções que se concentram no prédio do Conic e avançam pelo Setor Comercial Sul (SCS).

O Vulica traz dois nomes brasileiros que passaram pelos festivais em Belarus, como L7Matrix (SP) e Zéh Palito (SP). Jumu (Alemanha/Peru), Ledania (Colômbia), Rowan Bathurst (EUA), Hanna Lucatelli (SP) e Juliana Lama (BSB) são mulheres que fazem da edição a maior em presença feminina. Completam os artistas selecionados o coletivo Bicicleta Sem Freio (GYN), Toys Daniel (BSB), Enivo (SP) e Rafael Sliks (SP).

O público também pode participar de oficinas, rodas de conversa, visitas guiadas, pinturas ao vivo e do encerramento, no SESI Lab, parceiro do evento, em 24 de agosto. O projeto foi aprovado na Seleção Petrobras Cultural e viabilizado por meio da Lei Rouanet.

Veja a programação

Do dia 12 à 14, a programação é diversa. Confira:

12, 13 e 14/8: 9h-18h: Pintura de murais no Conic e no Setor Comercial Sul

9h-18h: Pintura de murais no Conic e no Setor Comercial Sul 14/8: 9h-12h: Oficina de desenho com Igor Baldez “Olhar de Dentro: Autorretrato Intuitivo” - Turma especial em parceria com ACNUR. Onde: Sesi Lab

14h-17h: Oficina de desenho com Igor Baldez “Olhar de Dentro: Autorretrato Intuitivo” - Turma aberta ao público. Onde: Sesi Lab.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular