Espetáculo Carlota chega ao Teatro Nacional neste sábado (9/8)

Neste sábado e domingo, o espetáculo Carlota, apresentado pela Companhia Focus de Dança, chega ao palco da Sala Martins Penna do Teatro Nacional.

Focus Cia de Dança se apresentará neste fim de semana, no Teatro Nacional - (crédito: Divulgação)
Focus Cia de Dança se apresentará neste fim de semana, no Teatro Nacional - (crédito: Divulgação)

Neste sábado (9/8), às 20h, e domingo (10/8), às 19h, a Focus Companhia de Dança apresentará, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro, o espetáculo Carlota – Focus Dança Piazzolla. O espetáculo acontece sob direção do coreógrafo Alex Neoral, e tem ingressos a partir de R$20,00. 

Carlota é composta por um corpo de baile de dez dançarinos que funcionam como extensões uns dos outros. A apresentação relê possibilidades do tango com 11 composições do bandoneonista Astor Piazzolla. “Carlota se trata de um exercício único: compor uma coreografia a partir da canção instrumental, como em outros momentos dos 25 anos da Focus”, Afirma Alex.

O espetáculo é realizado em comemoração aos 25 anos da Companhia. A Focus foi fundada e é regida por Alex Neoral e Tati Garcias. As coreografias da Companhia já passaram por mais de 100 cidades brasileiras. Além disso, já se apresentaram em países como Colômbia, Itália, Estados Unidos e Alemanha. 

Serviço: 

Carlota – Focus Dança Piazzolla

Focus Cia de Dança. Neste sábado (9/8), às 20h e domingo (10/8), às 19h, no Teatro Nacional Cláudio Santoro, Sala Martins Pena. Ingressos a partir de R$20,00 pelo site. Não recomendado para menores de 12 anos. 

postado em 07/08/2025 15:43
