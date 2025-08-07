Espetáculo Carlota chega ao Teatro Nacional neste sábado (9/8)

Focus Cia de Dança se apresentará neste fim de semana, no Teatro Nacional - (crédito: Divulgação)

Neste sábado (9/8), às 20h, e domingo (10/8), às 19h, a Focus Companhia de Dança apresentará, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro, o espetáculo Carlota – Focus Dança Piazzolla. O espetáculo acontece sob direção do coreógrafo Alex Neoral, e tem ingressos a partir de R$20,00.

Carlota é composta por um corpo de baile de dez dançarinos que funcionam como extensões uns dos outros. A apresentação relê possibilidades do tango com 11 composições do bandoneonista Astor Piazzolla. “Carlota se trata de um exercício único: compor uma coreografia a partir da canção instrumental, como em outros momentos dos 25 anos da Focus”, Afirma Alex.

O espetáculo é realizado em comemoração aos 25 anos da Companhia. A Focus foi fundada e é regida por Alex Neoral e Tati Garcias. As coreografias da Companhia já passaram por mais de 100 cidades brasileiras. Além disso, já se apresentaram em países como Colômbia, Itália, Estados Unidos e Alemanha.

Serviço:

Carlota – Focus Dança Piazzolla

