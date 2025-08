Festival AnimaMix apresenta programação cultural para toda a família

A Orquestra Popular Salve Glória se apresentará no sábado (23/8) no Festival AnimaMix - (crédito: Divulgação)

A Caixa Seguridade promoverá, entre os dias 22 e 24 de agosto, a primeira edição do Festival AnimaMix, no Eixo Cultural Ibero-Americano. O evento ocorre das 12h às 23h e os ingressos estão à venda a partir de R$20 pelo site. O festival reunirá gastronomia, artesanato, música e teatro em uma programação pensada para toda a família.

A programação musical do evento ficará por conta dos artistas Marina Sena, da nova geração do MPB, Mart’nália, vencedora de dois Grammys Latinos, Maria Gadú, quatro vezes indicada ao Grammy Latino e Jota.Pê, também indicado ao Grammy Latino. As bandas Scalene, Clima de Montanha e Remobília também se apresentarão.

Seis bandas do Distrito Federal e Goiás também foram escolhidas para complementar a cena musical do festival. O AnimaMix também contará com o Palco Choro, dedicado à apresentações do Clube do Choro.

O espetáculo teatral Vital — O Musical dos Paralamas, homenagem aos 40 anos da banda Paralamas do Sucesso, e a apresentação oficial do desenho infantil Bluey, que acontecerá pela primeira vez no Brasil no Festival AnimaMix, comporão a programação. Além disso, o festival também terá uma praça de alimentação com mais de 10 restaurantes locais e carrinhos gourmet, oficinas infantis, contação de histórias e brinquedos infláveis.

Serviço

Festival AnimaMix Caixa Seguridade

De sexta-feira (22/8) a domingo (24/8), das 12h às 23h, no Eixo Cultural Ibero-Americano (antigo Complexo Cultural Funarte). Ingressos a partir de R$20,00 pelo site. Livre para todos os públicos. Confira a programação completa em: www.animamixfestival.com.br