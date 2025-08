EVO 2025: Confira o que rolou no maior evento de jogos de luta do mundo

Os principais jogos de luta da indústria ganharam novidades no maior campeonato do gênero. - (crédito: Reprodução/EVO/Capcom/SNK/Bandai Namco/Arc System Works)

A Evolution Championship Series (EVO) 2025, o maior torneio de jogos de luta do mundo, aconteceu entre 1º e 3 de agosto. Realizado em Las Vegas nos Estados Unidos, reuniu jogadores de mais de 60 países na disputa em jogos de luta. Trouxe campeonatos de vários títulos do mundo dos games, tais como: Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, Tekken 8, Marvel vs Capcom 2 e muitos outros.

Tradicionalmente, além dos campeonatos, desenvolvedores indies e outras atrações, a EVO também levou novidades sobre esse gênero tão amado no mundo dos games, com as empresas que mostraram novos conteúdos no evento.

Confira as novidades anunciadas na EVO 2025:

Ken Masters em Fatal Fury

Em um anúncio da nova leva de personagens, Fatal Fury: City of Wolves trouxe o artista marcial Ken Masters de Street Fighter em crossover da SNK com a Capcom. O personagem foi disponibilizado no mesmo dia e não será o único membro de Street Fighter a compor o elenco de Fatal Fury, já que Chun-Li também entrará para o jogo em algum momento do fim de 2025.

Guilty Gear vai ganhar personagem de Cyberpunk 2077

Os fãs da série da Netflix, Cyberpunk: Mercenários, ambientada no universo criado pela CD Projekt Red, podem comemorar, já que Lucy, uma das protagonistas, fará parte do elenco de Guilty Gear: Strive. A jogabilidade da personagem traz muitas referências as mecânicas utilizadas em Cyberpunk 2077. Lucy chega em 21 de agosto para os jogadores donos do passe da quarta temporada do jogo.

Invincible VS ganha trailer com o Omni-Man

A série de super-heróis violenta da Prime Video, Invencível, vai ganhar seu próprio jogo de luta com os heróis de Robert Kirkman. O mais novo trailer mostrou um dos mais importantes personagens na trama, o herói Omni-Man, trazendo seu estilo de luta brutal. Além disso, o trailer confirmou de tabela a participação de Battle Beast no elenco de personagens disponíveis.

Uma demonstração do jogo também apareceu pela EVO 2025, trazendo seis personagens jogáveis: Invencível, Atom Eve, Rex Splode, Thula, Battle Beast e Bulletproof. O jogo de luta 3v3 promete ser uma adaptação das batalhas sangrentas da série, desenvolvido pela Quarter Up e publicado pela Skybound Games, Invincible VS deve chegar em algum momento de 2026.





Street Figther 6 anuncia nova personagem

Um trailer exibido na EVO 2025, mostrou a pesquisadora C. Viper, de Street Fighter IV, que vai entrar no vasto elenco de Street Fighter 6, ela e o personagem criado pelo jogador enfrentaram uma versão digital do vilão da saga, M. Bison. A personagem aparece com poderes elétricos na prévia e será um dos novos conteúdos do terceiro ano do passe do jogo, chegando antes do fim de 2025. Além disso, a Capcom vai trazer trajes de banho para os personagens: AKI, Cammy, Chun-Li, Jamie, Kimberly, Luke, e Manon que chegam 5 de agosto.

Armor King em Tekken 8

A versão heavy metal do luchador King, recebeu uma prévia inédita na EVO 2025. Além do visual diferente, o trailer mostrou os golpes arrasadores do lutador e até uma luta contra seu arqui-inimigo. Armor King chega em 13 de outubro para os donos do Season Pass e no dia 16 de outubro para os demais. A Bandai Namco ainda mostrou as últimas expansões que chegam ao segundo ano do jogo, Tekken 8 vai receber uma novíssima personagem vinda do continente africano, Miary Zo será a nova personagem vinda de Madagascar. Com ela um novo estágio chamado Baobab, temático da ilha africana.

Uma prévia do novo Virtua Fighter

O primeiro jogo a trazer o mundo das lutas para o 3D, Virtua Fighter ressurgiu com um novo projeto que será melhor detalhado apenas na Tokyo Game Show em setembro, porém, um novo vídeo de jogabilidade foi mostrado com um estágio inédito.

Primeiro contato do público com Marvel Tokon: Fighting Souls

Lá foi a primeira vez que a Sony levou para o público testar o novo jogo da Arc System Works, desenvolvedora da série Guilty Gear e do sucesso Dragon Ball FighterZ.

Marvel Tokon: Fighting Souls foi apresentado aos participantes do evento, que puderam testar o jogo no estande da Arc. A demonstração no local contou com 6 personagens jogáveis: Tempestade, Doutor Destino, Capitão América, Homem de Ferro, Senhor das Estrelas e Ms. Marvel. Inclusive a Sony disponibilizou após a EVO, um registro para os interessados em jogar a beta fechado de Marvel Tokon no PlayStation 5, que vai acontecer do dia 5 até o dia 7 de setembro. Com lançamento previsto para 2026, este jogo de luta em duplas 4v4 é uma colaboração entre a PlayStation Studios, Arc System Works e a Marvel Games, apresentando heróis e vilões icônicos do universo da gigante dos quadrinhos.

