Escola em São Sebastião recebe festival que celebra diversidade

Com apresentações artísticas, show e projeção de filmes, o Festival de Arte e Diversidade Colorides movimenta o Centro Educacional São Francisco, o Chicão, entre terça (5/8) e quinta-feira (7). A programação gratuita busca ampliar iniciativas culturais em São Sebastião e contribuir para a formação do cidadão.

A escolha do local para a primeira edição do Colorides se relaciona a esses objetivos. “O festival é uma forma de democratizar o acesso à arte na medida em que é realizado em uma região administrativa que não dispõe de nenhum equipamento público de cultura”, afirma Ruth Venceremos, produtora da iniciativa.

Na terça (5), o festival começa com a abertura da exposição fotográfica Arte Transformista, às 9h. Segundo o diretor artístico Victor Baliane, o trabalho celebra estética, criatividade e potência de artistas drags. “São abordados temas como identidade, performance e memória, revelando a diversidade das expressões que compõem esse universo”, compartilha Baliane.

Day Mahara e Orianna, drag queens que participam do festival, prepararam um bate-cabelo (tipo de dança que se tornou símbolo do movimento LGBTQIAPN+) ao som de Lady da Quebrada, de MC Soffia. “É uma música que exalta a beleza da mulher preta e periférica, assim como eu”, diz Day. “O evento está alinhado com nosso objetivo de alcançar diversas pessoas para, por meio da arte, influenciar de forma positiva com nossa luta e orgulho”, diz Raio de Sol, integrante do grupo Pocs Crew.

Produzido pelo Quadradinho Soluções Criativas e financiado pela Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), o festival ainda prevê exibições do filme Glitter Carnavalesco, que trata da história do Bloco das Montadas, e de dois curtas-metragens produzidos por alunos do Chicão.