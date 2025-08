Peak: desenvolvedores de jogo viral preferem pirataria a clones

Um game viral na internet tem reunido centenas de jogadores para realizar uma grande escalada até o topo de uma montanha, esse é Peak. Jogo focado em sobrevivência e com um desafio de escalar vários mapas, ambientados em diferentes biomas até o seu topo. A experiência divertida ficou muito famosa e não demorou para surgir clones de Peak, o que AggroCrab Games respondeu com “Prefiro que pirateie”.

Na última segunda-feira (4/7) o estúdio através de sua conta oficial no X se pronunciou sobre a criação de clones de Peak, principalmente na plataforma/jogo Roblox, que criou sua própria versão chamada de Cliff.

tbh would rather you pirate our game than play this microtransaction-riddled @Roblox slop ripoff pic.twitter.com/ulRShLLGz2 — AGGRO CRAB (@AggroCrabGames) August 4, 2025

“Para ser sincero, prefiro que você pirateie nosso jogo do que jogue essa porcaria cheia de microtransações @Roblox”

Graças ao sucesso de Peak, não é difícil que surjam clones copiando seu estilo de jogabilidade em outras plataformas, com o jogo original estando disponível apenas para os computadores, assim gerando um cenário onde o mobile e os consoles podem receber cópias com o intuito de fazer dinheiro em cima do conceito do jogo original.

Muitos outros jogos já sofreram com versões clones deles, Minecraft e PUBG são grandes exemplos de títulos que foram amplamente copiados ao longo dos anos, de forma escancarada por outros estúdios. Alguns usando o conceito original para criar algo novo a partir do molde evoluir a ideia inicial e outros fazem cópias descaradas de baixo orçamento que são feitas para ganhar dinheiro e apenas isso.

Enquanto isso, Cliff permanece no ar em Roblox, com mais de 60 mil marcações de favorito dentro do jogo, contendo várias micro-transações para “ajudarem” o jogador a chegar até o topo com itens e recursos.

Apesar do sucesso com o jogo cooperativo e da grande viralização por conta da “resenha” entre amigos, Peak é o menor projeto da Aggro Crab Games, que até pouco tempo, passava por dificuldades de financiamento para a realização do próximo jogo e acabou diminuindo o escopo ao fazer Peak sem muitas pretensões. A empresa ganhou uma forte relevância nos últimos anos usando seu estilo de arte em vários títulos independentes que também aumentaram sua notoriedade, como o soulslike debaixo do mar, Another Crab’s Treasure e o roguelike de escritório, Going Under.

Peak está disponível para PC, exclusivamente na loja digital Steam.