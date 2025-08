Causa da morte de Ozzy Osbourne é revelada

De acordo com o documento obtido pelo Times, o episódio aconteceu fora do hospital. O atestado de óbito, além disso, consta uma causa conjunta a "doença arterial coronariana" e a "doença de Parkinson com disfunção autonômica" - (crédito: Reprodução/LastFM)

A causa da morte de Ozzy Osbourne, um dos grandes nomes da história do rock e líder da banda Black Sabbath, foi revelada. Segundo informações do jornal americano 'The New York Times', o britânico, que morreu no último dia 22 de julho, sofreu uma parada cardícada, seguida por um infarto agudo do miocárdio.

De acordo com o documento obtido pelo Times, o episódio aconteceu fora do hospital. O atestado de óbito, além disso, consta uma causa conjunta a "doença arterial coronariana" e a "doença de Parkinson com disfunção autonômica".

Oito dias após a morte, fãs e família se despediram de Ozzy em uma cerimônia pública, realizada em Birmingham, na Inglaterra, cidade natal do artista. Sharon Osbourne, esposa do vocalista do Black Sabbath, além dos filhos, estiveram no local. O trajeto do carro fúnebre, inclusive, incluiu um cortejo para o pioneiro do heavy metal.

A morte

Ozzy Osbourne morreu, no último dia 22 de julho, aos 76 anos de idade. O músico, conhecido como 'Príncipe das Trevas', lutava há anos com doenças, causadas principalmente em decorrência de sequelas do Parkinson.

O músico morreu rodeado pela família. O óbito foi confirmado 17 dias após realizar um show de despedida, em Birmingham. "É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento", afirmou a assessoria da família Osbourne, em comunicado. Ele deixou a esposa e seis filhos.

Ozzy enfrentava uma série de problemas de saúde nos últimos anos. Além do diagnóstico de Parkinson, em 2019, passou por diversas cirurgias, incluindo uma coluna, após um acidente em 2002. Ele chegou a declarar que não conseguia mais andar.