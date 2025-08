Mostra destaca união entre Brasil e Reino Unido pela preservação ambiental

Nos dias 7 e 8 de agosto, o Cine Brasília recebe a Mostra Tela Verde: Britânica de Proteção da Natureza, evento que exibe filmes com foco na conservação ambiental e marca o fortalecimento da cooperação entre Brasil e Reino Unido em defesa do planeta. A programação reúne três documentários que evidenciam desafios e ações inspiradoras pela preservação da biodiversidade, com temas que vão do ativismo indígena à proteção dos oceanos.

Realizada pela Embaixada do Reino Unido em parceria com as organizações Oceana e Instituto Mar Urbano, a mostra convida o público a refletir sobre os caminhos possíveis para um futuro mais sustentável. As sessões incluem duas produções britânicas: Ocean, documentário narrado por David Attenborough, ícone mundial da conservação, e Guardians, da United for Wildlife, iniciativa fundada pelo príncipe William que destaca a atuação de defensores ambientais ao redor do mundo — entre eles, as mulheres Guajajara, no Maranhão.

O Brasil participa da mostra com o documentário Quanto Vale o Azul?, produzido pelo Instituto Mar Urbano. A obra discute o papel estratégico do país na proteção dos mares e apresenta o conceito da chamada Economia Azul. Após estreia internacional na Conferência dos Oceanos da ONU, em junho, na França, o filme será exibido pela primeira vez no Brasil durante o festival.

A abertura do evento, na quinta-feira (7), contará com a presença da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara — uma das entrevistadas em Guardians — e da embaixadora britânica no Brasil, Stephanie Al-Qaq. Na sexta-feira (8), os ambientalistas Ademilson Zamboni, diretor-geral da Oceana, e Ricardo Gomes, do Instituto Mar Urbano, participam da apresentação dos filmes.

Aberta ao público e com entrada gratuita, a mostra é voltada a todos os interessados em cinema, meio ambiente e políticas climáticas. A iniciativa faz parte das comemorações pelos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Reino Unido e antecipa discussões que ganharão força na COP 30, que será sediada em Belém (PA), em novembro de 2025.