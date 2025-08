Mostra Chaplin é prorrogada até domingo (10/8) no CCBB Brasília

Charles Chaplin como o eterno Carlitos no clássico Em Busca do Ouro (1925) - United Artists. - (crédito: Divulgação.)

Lucas Maia*

Em meio ao sucesso da Mostra Chaplin, o CCBB anunciou a prorrogação da mostra até o dia 10 de agosto. Nessa fase, alguns curtas especiais serão exibidos em películas de 16mm, formato que é raro nos cinemas atuais. Além disso, os longas-metragens da fase final da carreira de Charles Chaplin também estão na programação. Os ingressos custam R$5 a meia-entrada e R$10 a inteira para as sessões que seguem, de quarta-feira (6/8) até o próximo domingo (10/8).

Os filmes são parte do acervo da filmoteca da FAAP, que é um relevante centro de pesquisa cinematográfica do país. Alguns clássicos como Um Rei em Nova York, A Condessa de Hong Kong e O Garoto estão em cartaz na exibição. Além disso, os curtas O Imigrante, O Conde, Carlitos no Estúdio e Romance de Carlitos também serão exibidos, todos em película.

Charles Chaplin nasceu em Londres, em 1889. Ainda jovem, começou no teatro e mais tarde se tornou uma estrela do cinema. Em suas atuações, Chaplin misturava tanto cinema mudo quanto falado, comédia e crítica social. Seu estilo único, com chapéu-coco, bengala e bigode ficou marcado na história das artes.

Serviço

Mostra Charles Chaplin

Até o próximo domingo (10/8), a partir das 18h de quarta, no cinema do CCBB de Brasília, SCES Trecho 02 Lote 22 – Edif. Presidente Tancredo Neves – Setor de Clubes Especial Sul – Brasília – DF. Os ingressos custam a partir de R$5 a meia-entrada e R$10 a inteira, disponibilizados às 12h do dia anterior na bilheteria física ou no site do CCBB. Classificação indicativa livre.

Confira a programação completa

06/08 (Quarta-feira)

18h0– Revista Chaplin

Duração: 117min

Formato: HD – Classificação: Livre

07/08 (Quinta-feira)

18h – A Condessa de Hong Kong

Duração: 108min

Formato: HD – Classificação: Livre

08/08 (Sexta-feira)

18h00 – Casamento ou Luxo

Duração: 82min

Formato: HD – Classificação: Livre

09/08 (Sábado)



15h – ESSANAY 6: Traficantes de Marujos

Carlitos no Teatro

Formato: HD/16mm – Classificação: Livre

16h30 – MUTUAL 4 - Casa dos Penhores/ Carlitos no Estúdio

Duração: 52 m

Formato: HD/16mm – Classificação: Livre

18h – Romance de Carlitos

Duração: 82 min

Formato: HD/16mm – Classificação: Livre

10/08 (Domingo)

14h30 - FIRST NATIONAL 2 - Dia de pagamento/ Ombro Armas

Duração: 68 m

Formato: HD/16mm – Classificação: Livre

16h – MUTUAL 3: O Conde / Sobre Rodas

Duração: 54 min

Formato: 16mm – Classificação: Livre

17h30 – MUTUAL 6 - No Balneário/ O Imigrante

Duração: 56 min

Formato: 16mm – Classificação: Livre

19h – O Garoto

Duração: 68min

Formato: 16mm – Classificação: Livre