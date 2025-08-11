"Há muito a ser mudado", avalia Marcelo Argenta, de "Eta mundo melhor!"

A TV Globo está no ar com Êta mundo melhor!, sequência da novela Êta mundo bom! (2016), marcando um feito histórico na teledramaturgia brasileira: pela primeira vez, uma novela terá uma continuação com o elenco original retomando seus personagens após uma década. Entre os nomes que voltam à trama está Marcelo Argenta, que revive o médico Lauro, agora em um novo momento de vida — trabalhando em um hospital e lidando com conflitos pessoais e profissionais.

Em entrevista, Argenta compartilhou sua empolgação com o projeto, refletiu sobre a representação LGBTQIAPN+ na televisão e adiantou detalhes sobre a evolução do romance — ainda de molho — entre Lauro e Tobias, interpretado por Cleiton Moraes.

Para o ator de 44 anos, reviver o papel é motivo de orgulho. Ele afirma que não se trata apenas de fazer uma novela, mas de participar de uma continuação, algo histórico e inédito na televisão brasileira. Na nova fase, Lauro não atende em um consultório, mas em um hospital, onde interage com personagens como a enfermeira Estela, vivida por Larissa Manoela, e outros moradores da pensão de Nívea Maria. "Minha visão sobre o personagem não mudou. O que temos agora é um outro momento do personagem e também claro, eu Marcelo. Ambos em momentos novos", reflete o gaúcho de Passo Fundo (RS).

A relação com Tobias, que começou de forma sutil no final da primeira novela, segue como um dos eixos dramáticos. Argenta relembra que, no final de Êta mundo bom!, Lauro dizia "não sou um homem como os outros", e Emma (Maria Zilda Bethlem) compreendia. Agora, ele tenta se encontrar, frequentando lugares como o Dancing, algo que antes nem sonhava, mas vive acompanhado pela personagem de Paula Burlamaqui, com quem ele finge estar junto para que não comentem o fato dele não ter namoradas.

"Ainda há preconceito"

Questionado sobre as mudanças sociais em relação à comunidade LGBTQIAPN+ desde 2016, o ator foi direto: ainda há muito preconceito. "Houve pequenos avanços, mas no fundo ainda existe muita coisa a ser mudada para uma sociedade mais igualitária", avalia.

Na trama, Lauro vive o dilema entre assumir seu amor por Tobias e enfrentar a discriminação ou manter as aparências em uma sociedade que mal via com bons olhos um homem solteiro em sua idade. Ele destaca que a novela aborda esse conflito com delicadeza, mas sem fugir da realidade.

Com o bordão "Tudo que acontece de ruim é para melhorar", Êta mundo melhor! busca levar leveza ao horário nobre. Argenta explica que, em tempos nebulosos, a novela funciona como um respiro, com amor, fantasia e até um núcleo infantil no orfanato que traz alegria. "Por tudo que temos vivido nos últimos anos, principalmente pós pandemia. Vimos pelos noticiários somente desgraça no mundo, no Brasil! E a novela, não só pelo bordão, mas pelo fato de ser uma novela leve, com amor, tem um tom fantasioso, acredito que isso nos dê um respiro quando paramos na frente da tevê por alguns minutos, seja assistindo de fato a novela ou deixando ela ali, na tevê, enquanto você está fazendo alguma outra coisa, mas está ali, escutando a novela! A vibração dela está ali, ecoando!", argumenta o ator.

O ator também destacou o ineditismo do projeto, explicando que, embora os personagens já sejam conhecidos, a história se passa em um momento totalmente novo, o que é desafiador e emocionante.

Além das câmeras

Argenta não para: além da novela, ele se dedica a workshops sobre carreira artística, ajudando aspirantes a atores, especialmente fora do eixo Rio-São Paulo. Ele afirma que muitos não sabem por onde começar e que seu papel é justamente orientá-los. Ele também trabalha com treinamentos para quem não quer ser ator, mas apenas se submeter ao treinamento de ator. "Tenho achado maravilhoso, ver o quanto o teatro muda as pessoas, poder mudar. Principalmente nesse momento que vivemos, gestores, precisando cada vez mais comunicarem, seja pessoal ou pelas redes", explica.

No cinema, quatro projetos aguardam captação de recursos. Argenta espera que esses filmes saiam do papel e planeja continuar com os treinamentos e workshops. "E assim vamos seguindo".



