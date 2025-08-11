InícioDiversão e Arte
LUTO

Gilberto Gil fala pela primeira vez após a morte de Preta Gil e anuncia retorno aos palcos

No Dia dos Pais, cantor relembra momentos marcantes com a filha, fala sobre a dor da perda e confirma retomada da turnê interrompida

Gilberto Gil também anunciou que vai retomar a turnê interrompida após a morte de Preta - (crédito: Reprodução/fantástico)
Gilberto Gil também anunciou que vai retomar a turnê interrompida após a morte de Preta - (crédito: Reprodução/fantástico)

No último domingo (10/8), Dia dos Pais, Gilberto Gil concedeu ao Fantástico sua primeira entrevista desde a morte da filha, Preta Gil. Visivelmente emocionado, o cantor disse que a família “ainda está se acostumando com a falta” e lembrou a longa batalha da artista contra a doença.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Ela era muito cheia de vida, muito intensa no sentido afetivo. Mas já vinha com um sofrimento prolongado”, disse Gil. Ele também destacou o apoio recebido do público durante o velório, realizado em 25 de julho, e relembrou a perda do filho Pedro, em 1990, aos 19 anos. “Às vezes, os velhos têm a impressão de que os filhos vão enterrá-los. Mas às vezes, não.”

Nos últimos meses, Preta buscava um tratamento alternativo nos Estados Unidos. Em abril, fez sua última apresentação no palco, ao lado do pai, cantando Drão, música composta por Gil em homenagem à mãe dela. “Essa saúde espiritual estava muito forte na vida dela”, afirmou o cantor, emocionado.

Gilberto Gil também anunciou que vai retomar a turnê interrompida após a morte de Preta. “Ela dizia: ‘Vai cantar, vai, pai!'” Então, voltar aos palcos é também um respeito a esse caráter profundo da personalidade dela.” O próximo show está marcado para 6 de setembro, em Porto Alegre.

 

Saiba Mais

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 11/08/2025 16:26
x