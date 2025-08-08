Rodrigo Faro mira 7% de gordura corporal e faz procedimento: "Meio flácido" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O apresentador Rodrigo Faro, atualmente participante da nova temporada da Dança dos Famosos, tem focado em melhorar sua forma física. "Estou com 10% de gordura corporal e quero chegar a 7%", revelou ele, mostrando determinação em atingir um corpo ainda mais definido.

Com 51 anos, Rodrigo comentou sobre o processo estético que está realizando: "Já fiz no rosto e agora estou fazendo na barriga", explicou em um post no Instagram do profissional responsável pelo procedimento, que estimula a produção de colágeno e ajuda na redução da gordura, além de melhorar a flacidez.

No início da carreira, o apresentador atuou em novelas de sucesso na Globo, como O Cravo e a Rosa (2000) e América (2005). Em 2008, ele migrou para a Record, onde assumiu o comando do programa O Melhor do Brasil, substituindo Márcio Garcia.

Mesmo consolidado como apresentador, o contrato de Rodrigo Faro não foi renovado pela Record no final de 2024, em meio à queda de audiência. Agora, ele aceitou o convite para participar do Domingão com Huck e competir na Dança dos Famosos, programa que antes era rival.



