Trio Soul do Quadrado se apresenta na galeria Mundo Vivo

O trio Brasiliense Soul do Quadrado realizará uma apresentação nesta quarta-feira, às 19h30. A galeria Mundo Vivo, na 413 Norte, será palco do show. O trio é formado por Ana Leana (voz), Kaio Lyra (voz e violão), e Fabyo Guerra (percussão e voz). O trio propõe uma imersão no soul brasileiro. "Temos um show lindo para compartilhar", afirma o grupo.

O repertório do show homenageará nomes consagrados do soul brasileiro, como Tim Maia, Sandra de Sá, Djavan e Jorge Ben Jor. Além disso, dialogará com músicas da nova geração, compostas por Liniker e Iza, por exemplo, e com clássicos internacionais. Sobre o repertório, o grupo reitera: "Nosso repertório é vibrante, para cima. Música de alta qualidade aliada à alegria."

Sobre a apresentação de quarta-feira, os músicos revelam suas expectativas: "Estamos com o coração cheio e a energia lá em cima para essa noite no Mundo Vivo Galeria. É sempre especial subir ao palco em Brasília, em um espaço que valoriza a música ao vivo e a conexão com o público". Além disso, eles demonstram o desejo de que o público sinta a potência de suas vozes, e que cantem e se emocionem junto ao trio.

Ana Leana, vocalista do grupo, é jornalista, mestre e doutoranda em comunicação. Ela foi vencedora das etapas regional, em 1º lugar, e nacional, em 2º, do Festival da Canção Francesa. O violonista Kaio Lyra alcançou o primeiro lugar na categoria autoral do Festbandas. Além do violão, Kaio também toca guitarra e compõe. Fabyo Guerra é percussionista e já passou pelos cursos de Canto e Percussão Erudita da Escola de Música de Brasília.

Os integrantes do trio se conheceram enquanto trabalhavam com música em Brasília. A escolha de formar um trio demonstra o desejo do grupo de inovar na performance de canções já conhecidas pelo público. "Nossa proposta é diferente — três vocalistas em ação num formato acústico — dando a nossa própria cara às canções", comentam.

"A alma da música afro-americana reverberou na cultura afro-brasileira de maneira muito singular e produziu pérolas inteiramente nossas", explicam os músicos sobre a escolha de adotar o soul brasileiro como base do repertório. O soul é uma referência que agrada ao trio como um todo. "As pessoas saem do nosso show muito melhores do que estavam quando chegaram lá", conclui o grupo.



Show Soul

do Quadrado

Nesta quarta-feira (13/8), às 19h30, na Galeria Mundo Vivo, na 413 norte. Será cobrado couvert de R$26.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco